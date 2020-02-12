三星Galaxy S20系列百倍變焦超強大 3/6起全球陸續上市
三星今天凌晨於美國舊金山舉辦了Galaxy Unpacked 2020活動，推出三款Galaxy S20系列新機，除了新一代旗艦Galaxy S20/S20+，還有擁有1億800萬畫素鏡頭、百倍變焦功能的Galaxy S20 Ultra，手機拍攝功能也更多變化，讓使用者一機在手，盡情揮灑無限創意。
根據調查，消費者將5G視為選購新手機時的重要功能之一，而相機功能更是影響換機升級的主要誘因。這次Galaxy S20系列主要仍強打相機功能進化，6.2吋螢幕的Galaxy S20與6.7吋螢幕的Galaxy S20+皆擁有1200萬畫素鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭、6400萬畫素長焦鏡頭，Galaxy S20+則會再多加一顆ToF景深鏡頭，並具有最高30倍變焦；Galaxy S20 Ultra則搭載了Galaxy S系列有史以來最大的6.9吋螢幕，擁有最高1億800萬畫素廣角鏡頭，加上1200萬畫素超廣角鏡頭、4800萬畫素長焦鏡頭、以及景深鏡頭，透過摺疊式變焦鏡頭及影像感測器，可達到最高100倍超高倍變焦。
除了相機規格升級，Galaxy S20系列針對影音創作需求更加入了多個有感功能進化，包括：8K高畫質攝影，支援最高30 FPS，透過快速截取圖標還可直接截取3300萬高解析度相片、超穩定動態攝影、夜間縮時錄影，以及相當實用又有趣的「一鍵拍錄」功能，運用AI智慧運算，按下快門後稍微左右移動取景角度，就會自動剪輯最多四段最長十秒的最佳影片與最多十張最佳相片，並自動套用不同濾鏡、快轉等效果，讓使用者可以輕鬆上傳社群分享。
Galaxy S20系列預計自2020年3月6日起陸續於特定市場開賣，三款機種皆有LTE及5G版本，Galaxy S20將推出星空灰、晴空藍、晴空粉三色；Galaxy S20+將推出星空黑、星空灰、晴空藍三色；Galaxy S20 Ultra將推出星空黑、星空灰二色。台灣三星表示，新機供貨目前並未受到疫情影響，希望以最快速度讓台灣消費者體驗到最新旗艦。
另外，新一代Galaxy Buds+真無線藍牙耳機也同步亮相，外型設計與Galaxy Buds幾乎相同，但改成亮面材質外觀，最主要進化是電力續航更長效，最長可達22小時播放藍牙串流音樂，具有降噪三麥克風與支援藍牙5.0，預計也會與Galaxy S20系列同步上市。
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