寶格麗投下震撼彈！確定退出巴塞爾鐘表展

今年鐘表產業變化詭譎，又加上武漢肺炎的攪局，繼SEIKO、Casio之後，隸屬於LVMH集團的寶格麗（BVLGARI）也投下震撼彈，宣布退出本屆巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld），讓業界都譁然。

根據Baselworld所發出的聲明，本屆展覽寶格麗確認退出，不過集團其他品牌包括泰格豪雅（TAG Heuer）、真力時（Zenith）以及宇舶表（HUBLOT）仍會參與，負責舉辦展覽的MCH集團董事總經理Michel Loris-Melikoff則對於品牌的退出感到遺憾。不過，部分業界人士，認為這可能是因為今年1月時，LVMH集團自行在杜拜舉行首屆鐘表周，獲得不錯迴響與曝光，於是讓經營層在考量成本後，決心在離Baselworld開展不到3個月時，宣佈退出展覽。