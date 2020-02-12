寶格麗投下震撼彈！確定退出巴塞爾鐘表展
今年鐘表產業變化詭譎，又加上武漢肺炎的攪局，繼SEIKO、Casio之後，隸屬於LVMH集團的寶格麗（BVLGARI）也投下震撼彈，宣布退出本屆巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld），讓業界都譁然。
根據Baselworld所發出的聲明，本屆展覽寶格麗確認退出，不過集團其他品牌包括泰格豪雅（TAG Heuer）、真力時（Zenith）以及宇舶表（HUBLOT）仍會參與，負責舉辦展覽的MCH集團董事總經理Michel Loris-Melikoff則對於品牌的退出感到遺憾。不過，部分業界人士，認為這可能是因為今年1月時，LVMH集團自行在杜拜舉行首屆鐘表周，獲得不錯迴響與曝光，於是讓經營層在考量成本後，決心在離Baselworld開展不到3個月時，宣佈退出展覽。
而寶格麗總裁Jean-Christophe Babin則提到，雖然今年無法參與Baselworld，但品牌對於2021年的展覽仍是持開放態度，不排除未來再次回歸。但外界都在擔心，陸續少了重要品牌支持的鐘表盛會，再加上武漢肺炎疫情的不明朗，是否將會破天荒的停辦？如同SWATCH集團先取消原訂3月登場Time To Move鐘表展。MCH集團同樣認為，目前仍在觀察中，不過至今尚未有要停辦的計畫。
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