980元爽吃犇和牛套餐！和牛漢堡、和牛牛肉麵都能選

位於微風南山內的「犇 牛肉食堂」，本季新推出3款「和牛鐵板洋食」與5款「日本A5黑鑄鐵和牛御膳」料理，讓民眾除了和牛鐵板燒料之外，也能享有輕鬆的用餐新選擇。

相較於旗下其他品牌，「犇 牛肉食堂」供應有6種肉品、共8道餐點，鐵板燒套餐價自1,780元起，平日還有85折起的優惠，價格相對親民。本次適逢開幕週年，犇與三明治專賣店Liquid Bread Co.合作，推出適合年輕族群的3款新美式日系輕食，包括有黑鑄鐵和牛漢堡排、熔岩起司手打和牛漢堡、炸沙朗牛排三明治佐蜂蜜芥末醬等3種不同的套餐，其中「熔岩起司手打和牛漢堡」，將Purebread的漢堡麵包抹上和牛油後加熱，再配上手打的和牛肉排而成，小巧的造型相對容易入口。套餐均搭配有特製薯條、沙朗松露滑蛋吐司、飲品與甜品，售價980元起。