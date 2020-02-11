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980元爽吃犇和牛套餐！和牛漢堡、和牛牛肉麵都能選
位於微風南山內的「犇 牛肉食堂」，本季新推出3款「和牛鐵板洋食」與5款「日本A5黑鑄鐵和牛御膳」料理，讓民眾除了和牛鐵板燒料之外，也能享有輕鬆的用餐新選擇。
相較於旗下其他品牌，「犇 牛肉食堂」供應有6種肉品、共8道餐點，鐵板燒套餐價自1,780元起，平日還有85折起的優惠，價格相對親民。本次適逢開幕週年，犇與三明治專賣店Liquid Bread Co.合作，推出適合年輕族群的3款新美式日系輕食，包括有黑鑄鐵和牛漢堡排、熔岩起司手打和牛漢堡、炸沙朗牛排三明治佐蜂蜜芥末醬等3種不同的套餐，其中「熔岩起司手打和牛漢堡」，將Purebread的漢堡麵包抹上和牛油後加熱，再配上手打的和牛肉排而成，小巧的造型相對容易入口。套餐均搭配有特製薯條、沙朗松露滑蛋吐司、飲品與甜品，售價980元起。
同步新推出的日本A5黑鑄鐵和牛御膳系列，則有A5和牛燒肉捲御飯，以及極上和牛牛肉麵等和牛餐點可供選擇，搭配配菜、辣味和牛湯、甜品，每套均為980元。「A5和牛燒肉捲御飯」是將和牛香煎之後，加入特製醬汁調味，油潤下飯；「極上和牛牛肉麵」則是選用BMS10～11等級的和牛為主角，搭配辣味和牛湯而成。其他亦有Prime沙朗6oz牛排御飯、伊比利肋眼豬排、南非活鮑魚等主餐可供搭配。和牛鐵板洋食與日本A5黑鑄鐵和牛御膳料理，均僅於週一至週四晚餐餐期提供，其他時段需另外預約。
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