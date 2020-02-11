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拍賣行首度進駐巴塞爾珠寶鐘表展！富藝斯搶得頭香

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
巴塞爾珠寶鐘表展宣布富藝斯拍賣行將進駐，是將首個參加大型鐘表展的拍賣行。圖／BASELWORLD提供

今年將於4月底以全新風貌登場的巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld）於2月11日宣布，將首次迎來拍賣行參展：近年來鐘表拍賣成績極為出色的富藝斯（Phillips in Association with Bacs&Russo）。巴塞爾珠寶鐘表展一直以來是鐘表品牌發表最新作品的場域，首次有專門展售二手及骨董鐘表的拍賣行參加，也可見表展主辦單位積極求新求變。

由明星拍賣官Aurel Bacs領軍的富藝斯近年來在鐘表拍賣成績斐然，光是2019年就拍出逾1.1億瑞法（約33.8億台幣）的好成績，其中多枚腕表以逾1億瑞法的高價成交，屢創世界紀錄。首次參與表展的富藝斯展區將設於主展館Hall 1，一方面展出今年春季拍賣精選拍品，其中包過多款未曾公開亮相過的作品，另一方面也將展出由私人藏家借展的一系列罕見珍品，讓全球鐘表愛好者大飽眼福。

值得留意的是，主辦單位發布的新聞稿中僅表示富藝斯將參加「下一次的展出」（at its next edition），全文中並沒有明確指出是否就是2020年度的表展，某種程度上也為今年表展是否會因武漢肺炎疫情變化埋下一個伏筆。上週在斯沃琪集團宣佈取消三月份Time To Move表展後，巴塞爾珠寶鐘表展執行總監Michel Loris-Melikoff曾受訪表示還有三個月的時間，他們會持續關注疫情的發展。

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