拍賣行首度進駐巴塞爾珠寶鐘表展！富藝斯搶得頭香

今年將於4月底以全新風貌登場的巴塞爾珠寶鐘表展(Baselworld)於2月11日宣布,將首次迎來拍賣行參展:近年來鐘表拍賣成績極為出色的富藝斯(Phillips in Association with Bacs&Russo)。巴塞爾珠寶鐘表展一直以來是鐘表品牌發表最新作品的場域,首次有專門展售二手及骨董鐘表的拍賣行參加,也可見表展主辦單位積極求新求變。

由明星拍賣官Aurel Bacs領軍的富藝斯近年來在鐘表拍賣成績斐然,光是2019年就拍出逾1.1億瑞法(約33.8億台幣)的好成績,其中多枚腕表以逾1億瑞法的高價成交,屢創世界紀錄。首次參與表展的富藝斯展區將設於主展館Hall 1,一方面展出今年春季拍賣精選拍品,其中包過多款未曾公開亮相過的作品,另一方面也將展出由私人藏家借展的一系列罕見珍品,讓全球鐘表愛好者大飽眼福。

值得留意的是,主辦單位發布的新聞稿中僅表示富藝斯將參加「下一次的展出」(at its next edition),全文中並沒有明確指出是否就是2020年度的表展,某種程度上也為今年表展是否會因武漢肺炎疫情變化埋下一個伏筆。上週在斯沃琪集團宣佈取消三月份Time To Move表展後,巴塞爾珠寶鐘表展執行總監Michel Loris-Melikoff曾受訪表示還有三個月的時間,他們會持續關注疫情的發展。