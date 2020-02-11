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吃得到40年隱藏菜單！升級版「欣葉．鐘菜」進駐大直

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
香煎豬肝，每份310元。記者陳睿中／攝影

欣葉集團最新品牌「欣葉．鐘菜」，自今年1月低調進駐大直的台北萬豪酒店，成為旗下首個進駐國際酒店的餐廳。欣葉．鐘菜菜單以欣葉台菜為基礎，並加入1成的變化，讓民眾可以輕鬆品嚐到VIP專屬的「菜丸鍋」、「鹽水鴨婆」等私房菜色

欣葉．鐘菜佔地約170坪，設有小吃區、半開放包廂與獨立包廂，共計178個座位。店名中的「鐘」，取自於在欣葉任職已42年的員工「鐘雅玲」之名。身為欣葉最資深的員工，鐘雅玲從基層的外場服務人員做起，如今已是集團的副董事長。為了感謝鐘雅玲42年來的付出與服務精神，因此取其名作為店名，也讓欣葉．鐘菜成為集團首次以人作為號召。

欣葉．鐘菜菜單匯聚有冷菜拼盤、海鮮、麻油／三杯料理與鍋物，總計單點菜色共127道，雖有9成是欣葉台菜的基礎，香煎豬肝、正宗菜脯蛋、紅蟳米糕等經典菜色一樣不少，但欣葉．鐘菜精選過去40餘年來，需預定供應的手路菜，或是過去專為VIP老顧客設計的私房菜，通通浮上檯面，帶來另一種新意，並還有專為2人以上小團體設計的4款套餐，方便民眾用餐。

獨家限定的「鹽水鴨婆」，選用宜蘭的鴨母為主角，藉由精準的火侯控制，帶來豐潤不柴的滋味，每份650元。需預定的「三杯甲魚」，選用約1.3公斤的甲魚，切塊後以三杯手法呈現，可品嚐得到甲魚特殊的彈牙口感，每份960元。至於台菜中常見的「五福拼盤」中，可見到五味軟絲、香烤烏魚子、海蜇皮、滷花菇與太監雞等冷菜，其中炊蒸而成的太監雞，同樣也是鐘菜的限定菜色。另外還有清燉台灣牛腩、季節菜丸鍋等過去的私房料理，如今都能在鐘菜吃得到。

為方便人數較少團體用餐，欣葉．鐘菜將經典菜以小份量型態，設計出4款個人套餐，每套售價1,080～2,880元。以1,080元的套餐為例，就可吃到五味九孔、鹽水鴨婆、烏魚子、煎豬肝、香煎干貝、雪菜明蝦球等菜色。為慶祝情人節，2月14日至3月14日期間，凡同桌點購精選套餐，即贈一套「濃情金沙」企鵝造型點心。

經典的鯧魚米粉，每份3,300元。記者陳睿中／攝影
需要預定的「三杯甲魚」，每份960元。記者陳睿中／攝影
正宗菜脯蛋，每份220元。記者陳睿中／攝影
五福拼盤，每份1,500元。記者陳睿中／攝影
點選指定套餐方案，可獲得「濃情金沙」企鵝造型點心。記者陳睿中／攝影
獨家限定的鹽水鴨婆，每份650元。記者陳睿中／攝影
以小份量呈現的套餐，2人以上即可適用，每套1,080元起。記者陳睿中／攝影

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