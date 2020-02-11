日本戀愛系底妝kiss快閃店開幕！5款獨家限量禮盒快搶買

再過兩天就是情人節，別忘了約會妝就是要輕透無暇不厚重，來自日本的戀愛系底妝品牌kiss跨界集結專櫃女鞋、日系潮牌咖啡、專業美妝刷具、時尚花藝等品牌組成自愛OO-IAN（奧援）團，即日起至3月15日在誠品南西店1樓展開「大女孩戀愛系kiss美．術館」快閃活動，並推出5款快閃限定禮盒，不論是自用或為情人購買禮物都適合。

「大女孩戀愛系kiss美．術館」推出的5款快閃期間限定禮盒中，限量100組的「愛．我無瑕閃耀」花禮以kiss完美持久微光粉底液、kiss雪紡珠光持妝蜜粉搭配滿溢戀愛氛圍的永生花盒，原價3,500元、特價2,599元；「美．術專家」禮盒以kiss完美持久微光粉底液搭配LSY林三益酸酸莓果冰淇淋粉底刷，原價1,500元、特價1,199元；「唯愛曙光」禮盒為kiss完美持久微光粉底液搭配永生花盒，原價1,200元、特價999元；「濃情me意」禮盒可以kiss裸紗透白隔離霜系列商品任一款搭配卡滋好時Katsu歐式甜點組，原價1,090元、特價889元；「不黏不膩so sweet」禮盒將kiss裸紗透白隔離霜系列商品任一款搭配心心相印達克瓦茲，原價900元、特價729元。