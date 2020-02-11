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奧斯卡禮服不夠辣？蓋兒加朵「開到肚臍」深V裝太性感

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
名模蘿西杭亭頓懷特莉 穿著Saint Laurent禮服現身，黑色絲緞材質的露肩禮服以誇張的剪裁呈現古典訂製服樣式的隆重感，非常優雅搶眼。圖／Saint Laurent提供

「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）昨天在奧斯卡頒獎典禮上以一身長袖蕾絲蓬裙裝現身，雖然上身透膚的蕾絲依舊性感，但不少網友還是覺得似乎不夠辣。在會後由Vanity Fair主辦的派對上，蓋兒加朵換上另一件黑色禮服，超深V的剪裁簡直要挖空到肚臍，讓人驚艷不已！

這身黑色亮片裝出自Saint Laurent，有著銳利的肩線增添氣勢，讓蓋兒加朵不只看起來性感，還非常霸氣帥氣。而名模蘿西杭亭頓懷特莉 (Rosie Huntington-Whiteley)也穿著Saint Laurent禮服現身，黑色絲緞材質的露肩禮服以誇張的剪裁呈現古典訂製服樣式的隆重感，非常優雅搶眼。

好一陣子沒見的資深女星黛咪摩爾 (Demi Moore)，則是穿上Saint Laurent直身線條的黑色亮片刺繡禮服，高衩裙擺性感秀美腿美鞋，也讓人見識到她多年不變的好身材。

「神力女超人」蓋兒加朵在奧斯卡會後派對換上Saint Laurent黑色禮服，超深V的剪裁簡直要挖空到肚臍，讓人驚艷不已！圖／Saint Laurent提供
黛咪摩爾穿上Saint Laurent直身線條的黑色亮片刺繡禮服，高衩裙擺性感秀美腿美鞋，也讓人見識到她多年不變的好身材。圖／Saint Laurent提供

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