奧斯卡禮服不夠辣？蓋兒加朵「開到肚臍」深V裝太性感

「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）昨天在奧斯卡頒獎典禮上以一身長袖蕾絲蓬裙裝現身，雖然上身透膚的蕾絲依舊性感，但不少網友還是覺得似乎不夠辣。在會後由Vanity Fair主辦的派對上，蓋兒加朵換上另一件黑色禮服，超深V的剪裁簡直要挖空到肚臍，讓人驚艷不已！

這身黑色亮片裝出自Saint Laurent，有著銳利的肩線增添氣勢，讓蓋兒加朵不只看起來性感，還非常霸氣帥氣。而名模蘿西杭亭頓懷特莉 (Rosie Huntington-Whiteley)也穿著Saint Laurent禮服現身，黑色絲緞材質的露肩禮服以誇張的剪裁呈現古典訂製服樣式的隆重感，非常優雅搶眼。