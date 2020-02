紐約時裝周／周裕穎雙面Converse海關也想買 Area項鍊竟是水晶折疊椅

再度登上紐約時裝周官方日程表的周裕穎,以品牌JUST IN XX和Converse鞋款、美國珠寶品牌Fovea Jewellery合作,並融入當代藝術家莊普的作品帶來2020秋冬系列「雙重痕跡(Double Imprint)」;紐約新銳品牌AREA的雙人設計師,則是祭出閃到爆的水晶摺疊椅項鍊,毫無實用度卻讓人好想擁有。

熱愛跨界的周裕穎本次在鞋履、配件、印花玩個過癮,他引用莊普畫冊中一公分見方印章、經過蓋印上萬次的「方寸印畫」概念,組合出100種幾何矩陣,變身織帶編織而成的彩色斗篷、洋裝,毛線鉤針織成的鏤空幾何Polo衫等,並且以不對稱的比例、率性的手縫線重現莊普當代畫作,打造秋冬JUST IN XX 2020具有當代藝術風格的服裝。西裝、風衣、襯衫、洋裝等單品都透過高林文創基金會、如禾永續文創合作,大量使用廢棄布料、邊角料搭配特殊縫紉機種再生利用,也與仁美集團合作,製作3D立體全彩緹花,在台灣樂團「孔雀眼JADE EYES」的歌曲中,展現他對於再利用(Reuse)、再製造(Remake)、再設計(Redesign)的理念,重新創作的雙面Converse鞋款,連美國海關都和周裕穎說上市他想買。