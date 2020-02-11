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紐約時裝周／周裕穎雙面Converse海關也想買 Area項鍊竟是水晶折疊椅

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
JUST IN XX秀上鞋款結合前幾季秀鞋做了顛覆性的球鞋混血設計。圖／JUST IN XX提供

再度登上紐約時裝周官方日程表的周裕穎，以品牌JUST IN XX和Converse鞋款、美國珠寶品牌Fovea Jewellery合作，並融入當代藝術家莊普的作品帶來2020秋冬系列「雙重痕跡（Double Imprint）」；紐約新銳品牌AREA的雙人設計師，則是祭出閃到爆的水晶摺疊椅項鍊，毫無實用度卻讓人好想擁有。

熱愛跨界的周裕穎本次在鞋履、配件、印花玩個過癮，他引用莊普畫冊中一公分見方印章、經過蓋印上萬次的「方寸印畫」概念，組合出100種幾何矩陣，變身織帶編織而成的彩色斗篷、洋裝，毛線鉤針織成的鏤空幾何Polo衫等，並且以不對稱的比例、率性的手縫線重現莊普當代畫作，打造秋冬JUST IN XX 2020具有當代藝術風格的服裝。西裝、風衣、襯衫、洋裝等單品都透過高林文創基金會、如禾永續文創合作，大量使用廢棄布料、邊角料搭配特殊縫紉機種再生利用，也與仁美集團合作，製作3D立體全彩緹花，在台灣樂團「孔雀眼JADE EYES」的歌曲中，展現他對於再利用（Reuse）、再製造（Remake）、再設計（Redesign）的理念，重新創作的雙面Converse鞋款，連美國海關都和周裕穎說上市他想買。

由設計師Beckett Fogg和Piotrek Panszczyk在2013年創立的品牌AREA，則秉持派對皇后的精神，極致閃亮、浮誇無限，女星Rita Ora也曾穿上品牌服裝，結合七○年代的嬉皮、八○年代的頹廢，帶來具有舞台張力的秋冬款，其中的水晶折疊椅項鍊真是一無是處卻極為搶眼，或許可以用來放戒指或是給芭比娃娃開派對。

周裕穎2020秋冬作品，有亮眼的粉紅、藍、橘、黃色系。圖／JUST IN XX提供
AREA秀上亮晶晶的折疊椅項鍊好好看但無實用度，很搶鏡。圖／取自www.wwdjapan.com
周裕穎甫於紐約發表2020秋冬系列新品。圖／JUST IN XX提供
浮誇又閃亮的派對皇后，是AREA 2020秋冬主題。圖／取自AREA官方臉書
周裕穎2020秋冬融入當代藝術家莊普的作品，定調「雙重痕跡」主題。圖／JUST IN XX提供
AREA秀上亮晶晶的折疊椅項鍊好好看但無實用度，很搶鏡。圖／取自www.wwdjapan.com
AREA以派對穿搭展現充滿創意的各式解構穿搭。圖／取自www.wwdjapan.com
周裕穎和珠寶品牌Fovea Jewellery合作配件系列。圖／JUST IN XX提供
JUST IN XX秋冬秀上限定的one of a kind秀鞋，讓帆布鞋多了反骨、解構趣味。圖／JUST IN XX提供
周裕穎和藝術家莊普合作。演繹服裝上的「方寸印畫」。圖／JUST IN XX提供
周裕穎和藝術家莊普合作。演繹服裝上的「方寸印畫」。圖／JUST IN XX提供
周裕穎運用藝術家莊普「方寸印畫」概念演繹服裝上的印花。圖／JUST IN XX提供
周裕穎和藝術家莊普合作。演繹服裝上的「方寸印畫」。圖／JUST IN XX提供
本次JUST IN XX在紐約時裝周上的秀鞋，重製Converse經典帆布鞋。圖／JUST IN XX提供
周裕穎擅長以廢棄布料、邊角料搭配特殊縫紉機種再生利用。圖／JUST IN XX提供

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