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肩背包可以變腰包 香奈兒春夏迷你系列超可愛！

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
寬版的包款肩背帶也是本季一大重點，讓經典的菱格紋包更顯年輕。圖／香奈兒提供

巴黎是許多人心目中的時尚聖地，無論是從設計、電影、藝術等層面看來，巴黎都具有一定的代表性。香奈兒在今年春夏把這個令人嚮往之地幻化為服裝上的風景，巴黎的天際線、街景等，都成了能隨身穿著走的元素。而當初法國電影新浪潮時代也是創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）的靈感來源，新浪潮代表性大導高達的《斷了氣》女主角珍茜寶（Jean Seberg）身上所散發的、屬於1960年代的女性由內而外所象徵的勇敢、自信與叛逆俏皮，都能從本季的設計中感受到。

香奈兒最具指標性的斜紋軟呢，在本季以多款連身短褲的樣貌呈現，並搭配深V剪裁的單穿方式混搭率性與性感，更以硬挺的肩線和雙排釦點綴俐落姿態。另外也有多款長度更短的連身斜紋軟呢洋裝、以拉菲草裝飾的蓬蓬褲裙，呼應1960年代迷你裙的熱潮。而巴黎聞名世界的芭蕾舞，也給予了維吉妮維婭許多想法，像是荷葉邊堆疊的細節、抓皺設計，還有大量A字線條的裙裝，都是從芭蕾舞者所穿的舞衣所延伸而來的。

巴黎的街景令人難忘，但從另一個角度所見的天際線又更有另一番魅力。煙囪、屋頂、窗台與日出日落等景色，都被維吉妮維婭用各種方式再現，可能是以牛仔布、皮革等多材質拼接而成象徵磚瓦形貌的大領片，也可能是印在洋裝、手繪於襯衫上的圖樣，帶點想像與現實的混搭，無論妳有沒有造訪過巴黎，都能從中感受到如夢似幻、似真似假的曖昧迷人氛圍。晚裝部分也注入了新浪潮時代的俏皮青春，運用珍珠做成的吊帶搭配長裙，在隆重典雅中增添更活潑的態度。

本季包款也非常精彩，從早春開始就不斷被提及的香奈兒標誌性「皮穿鍊」元素被運用到極致，不只被用做許多包款的草寫Logo裝飾，許多可愛的小包包也都以皮穿鍊打造多變的功能，其中最有趣的用「抽繩調節」的方式讓包包除了背上肩之外更可以當成腰包，垂墜的皮穿鍊相當率性帥氣。寬版的包款肩背帶也是本季一大重點，讓經典的菱格紋包更顯年輕，另外也有延伸自芭蕾舞元素的荷葉邊包包背帶，可以同時作為穿搭上的點綴元素。

另外，在迷你包熱潮的影響下，本季也推出了配戴在手腕上的迷你包，可以用來裝零錢、裝口紅，或是掛在包包上變成掛飾。象徵巴黎街頭建築屋頂的三角形結構，也化為配有金屬提把的小方包，各種炫目的亮眼色彩皮革充滿活力。標誌性的雙色鞋，也以優雅的繫帶平底鞋樣貌登場。

在服裝上可以見到煙囪、屋頂、窗台與日出日落等景色。圖／香奈兒提供
大領片以牛仔布、皮革等多材質拼接象徵磚瓦形貌。圖／香奈兒提供
紅色CHANEL皮穿鍊皮革圓筒包，11萬9,600元。圖／香奈兒提供
紅色麂皮綁繩軟木平底涼鞋，29,900元。圖／香奈兒提供
米色皮革羅緞雙色繞踝平底鞋，29,900元。圖／香奈兒提供
荷葉邊堆疊的細節、抓皺設計，還有大量A字線條的裙裝，都是從芭蕾舞者所穿的舞衣所延伸而來的。圖／香奈兒提供
皮穿鍊打造多變的功能，其中最有趣的用「抽繩調節」的方式讓包包除了背上肩之外更可以當成腰包，垂墜的皮穿鍊相當率性帥氣。記者吳曉涵／攝影
香奈兒最具指標性的斜紋軟呢，在本季以多款連身短褲的樣貌呈現，並搭配深V剪裁的單穿方式混搭率性與性感。圖／香奈兒提供
桃紅菱格紋皮革CHANEL 19包，中型款，15萬1,300元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋調節式皮穿鍊小方包，84,500元。圖／香奈兒提供
紅黑色皮革緄邊皮穿鍊飾腰帶，55,900元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋皮革荷葉邊背帶肩背包，13萬200元。圖／香奈兒提供
香奈兒最具指標性的斜紋軟呢，在本季以多款連身短褲的樣貌呈現，並搭配深V剪裁的單穿方式混搭率性與性感。圖／香奈兒提供
香奈兒在今年春夏把巴黎這個令人嚮往之地幻化為服裝上的風景，巴黎的天際線、街景等，都成了能隨身穿著走的元素。圖／香奈兒提供
香奈兒春夏系列以法國新浪潮電影時代為靈感。圖／香奈兒提供
晚裝部分也注入了新浪潮時代的俏皮青春，運用珍珠做成的吊帶搭配長裙，在隆重典雅中增添更活潑的態度。圖／香奈兒提供
皮穿鍊打造多變的功能，其中最有趣的用「抽繩調節」的方式讓包包除了背上肩之外更可以當成腰包，垂墜的皮穿鍊相當率性帥氣。記者吳曉涵／攝影
圖／香奈兒提供
多款長度更短的連身斜紋軟呢洋裝呼應1960年代迷你裙的熱潮。圖／香奈兒提供
圖／香奈兒提供
在服裝上可以見到煙囪、屋頂、窗台與日出日落等景色。圖／香奈兒提供
銀黑拼接皮革荷葉邊造型晚宴包，84,500元。圖／香奈兒提供
紅色金屬水晶鑲飾水滴造型耳環，35,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒春夏系列以法國新浪潮電影時代為靈感。圖／香奈兒提供
多款長度更短的連身斜紋軟呢洋裝呼應1960年代迷你裙的熱潮。圖／香奈兒提供
拉菲草裝飾的蓬蓬褲裙。圖／香奈兒提供
亮綠色菱格紋皮革皮穿鍊提把肩背包，15萬4,800元。圖／香奈兒提供

巴黎 香奈兒
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