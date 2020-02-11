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大螢幕內外的珍貴時光 勞力士與電影的千絲萬縷

聯合報 / 記者釋俊哲╱即時報導
每年綠坊休息室的主題都會略微變動，今年則以一片脆弱的極地風貌，提醒人們對地球與氣候變化議題的關心。圖╱Rolex提供。

知識就是力量，然而在網路與社群發達的年代，資訊知識唾手可得，今日速成的智慧、可能隔天已被遺忘。如何令智識正確傳遞？口耳相傳、耳濡目染或是最為扎實的方式。勞力士（ROLEX）深明此道，早在2002伊始已開啟了「創藝推薦資助計劃（Rolex Mentor and Protege Arts Initiative）」，透過鏈結兩位藝壇的導師與新銳藝術家，除推動全球文化發展，更能確保世界各地不同種類的藝術精髓、得以源遠流長。

事實上，電影中的勞力士經典畫面，俯拾皆是。《現代啟示錄》（Apocalypse Now）中的馬龍白蘭度（Marlon Brando）、《金錢本色》（The Color of Money）的保羅紐曼（Paul Newman），又或《鐵達尼號》（Titanic）中的比爾派斯頓（Bill Paxton），雖然是不同的電影類型與劇情，然而劇中人物皆配戴了勞力士腕表，並以堅毅特質，反應腕表與劇中人物刻畫的共同關聯。

而昨日甫落幕的奧斯卡金像獎上，除影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin R. Phoenix）的致詞令人動容，另一亮點更在頒獎典禮中播放了一段

由勞力士所製作的短片；­­­­­四位當代的電影大師凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、詹姆斯卡麥隆（James Cameron）、阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Iñárritu）與馬丁史柯西斯（Martin Scorsese），個別在影片中分享當初曾扮演影響他們電影人生的重要導師。這四位重量級影人除了皆為勞力士品牌代言人，其中馬丁史柯西斯及阿利安卓崗札雷伊納利圖也都曾在「創藝推薦資助計劃」中擔任導師，將其專業、傳承以未來的影壇新銳。

值得一提的是，除了傳承智慧與專業，勞力士同時也是坐落於洛杉磯的奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）的創始支持者。這項重量級的博物館是由曾獲普利茲克獎的建築師倫佐皮亞諾（Renzo Piano）擔任總設計師，其內部展覽空間便達4,650平方米，與一座可容納1,000位觀眾的劇院空間。也一如勞力士「創藝推薦資助計劃」的承先啟後，博物館預計將於2020年正式開幕，並為次世代的電影藝術，樹立起重要的文化據點。

曾執導電影《鳥人》、《神鬼獵人》導演的阿利安卓崗札雷伊納利圖，同時也是勞力士品牌代言人。圖╱Rolex提供。
當代電影大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese），在奧斯卡頒獎典禮中的一段影片中，分享了他的電影職涯導師。圖╱Rolex提供。
導演凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）因拍攝出電影《危機倒數》與《刺殺賓·拉登》，廣受佳評。圖╱Rolex提供。
從2016年起，奧斯卡金像獎的嘉賓將能於勞力士設計、負責的綠坊休息室（Greenroom）中，在登台前稍作歇息。圖╱Rolex提供。
即將於2020年落成、位於洛杉磯的「奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）」，勞力士正是創始支持者。圖╱Rolex提供。

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