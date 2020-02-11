新冠病毒影響時尚產業再一發 夏姿巴黎大秀取消

受到新冠病毒（武漢肺炎）疫情影響，巴黎時裝周日程表上原訂3月2日舉辦大秀的夏姿態（SHIATZY CHEN），今天確定取消2020秋冬走秀，也是品牌登上巴黎時裝周12年以來首度取消。

官方發布聲明全文：新型冠狀病毒對於全球影響持續升溫，我們對於疫情的蔓延深感遺憾，也感謝前線醫護人員的辛勞。在這個非常時期，我們考慮到公共衛生以及實際宣傳效應的問題，與法國時裝公會達成共識，本季將取消作秀以不同於以往的形式發表2020秋冬新系列。

成立於1978年的夏姿、2008年首登巴黎時裝周，以具有東方文化精神、融合西式剪裁或設計，手工刺繡與串珠工藝為標誌，表現獨有的東方魅力。2020年秋冬原預計發表的主題是「覺色」，靈感來源為戲劇，發表形式與時間點尚未確認。