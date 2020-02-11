快訊

陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠病毒影響時尚產業再一發 夏姿巴黎大秀取消

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
夏姿原計畫在巴黎時裝周發表的2020年秋冬系列，主題為以戲劇為靈感的「覺色」。圖/夏姿提供

受到新冠病毒（武漢肺炎）疫情影響，巴黎時裝周日程表上原訂3月2日舉辦大秀的夏姿態（SHIATZY CHEN），今天確定取消2020秋冬走秀，也是品牌登上巴黎時裝周12年以來首度取消。

官方發布聲明全文：新型冠狀病毒對於全球影響持續升溫，我們對於疫情的蔓延深感遺憾，也感謝前線醫護人員的辛勞。在這個非常時期，我們考慮到公共衛生以及實際宣傳效應的問題，與法國時裝公會達成共識，本季將取消作秀以不同於以往的形式發表2020秋冬新系列。

成立於1978年的夏姿、2008年首登巴黎時裝周，以具有東方文化精神、融合西式剪裁或設計，手工刺繡與串珠工藝為標誌，表現獨有的東方魅力。2020年秋冬原預計發表的主題是「覺色」，靈感來源為戲劇，發表形式與時間點尚未確認。

巴黎 時裝周 夏姿
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

考量新型冠狀病毒影響 vivo成為首家全面退出MWC 2020展出的中國業者

新型冠狀病毒疫情肆虐 TCL、聯發科與Intel相繼取消MWC 2020活動

對亞洲人喊冠狀病毒？英超球員涉歧視道歉

香奈兒全新頂級珠寶 寶石織就軟呢之美 全球首獻台灣

相關新聞

臥房裡最不需要的家具？丟掉床頭櫃 房間又大了一點

現代許多人喜愛的居家設計，多以極簡風格為主，意味著可以淘汰不需要的家具。然而淘汰不常用到的家具，能讓居家空間更寬敞、且有...

肩背包可以變腰包 香奈兒春夏迷你系列超可愛！

巴黎是許多人心目中的時尚聖地，無論是從設計、電影、藝術等層面看來，巴黎都具有一定的代表性。香奈兒在今年春夏把這個令人嚮往...

大螢幕內外的珍貴時光 勞力士與電影的千絲萬縷

知識就是力量，然而在網路與社群發達的年代，資訊知識唾手可得，今日速成的智慧、可能隔天已被遺忘。如何令智識正確傳遞？口耳相...

新冠病毒影響時尚產業再一發 夏姿巴黎大秀取消

受到新冠病毒（武漢肺炎）疫情影響，巴黎時裝周日程表上原訂3月2日舉辦大秀的夏姿態（SHIATZY CHEN），今天確定取...

2019 昇恆昌珠寶設計大賞 10萬得主揭曉

以當代美學詮釋臺灣經典意象的Ever Rich Jewelry 昇恆昌珠寶，為了讓台灣對珠寶設計有興趣的青年學子有更多嶄...

身分證同時有「2、1、4」三碼 珍煮丹情人節限時3天買一送一

情人節不孤單，知名飲料品牌珍煮丹，推出2/14-2/16連續3天情人節限定優惠，凡是身分證字號（需本人購買）符合「2、1...

香奈兒全新頂級珠寶 寶石織就軟呢之美 全球首獻台灣

年初甫於巴黎發表的香奈兒「斜紋軟呢」（Tweed de CHANEL）頂級珠寶系列，全數共包含Tweed Chaine、...

U值媒／武陵農場 台灣賞櫻首選勝地

武陵農場自民國52年開始至今歷經4個轉型期，為配合政府推動發展觀光產業，在民國96年開始轉型朝生態旅遊、自然保育與農業休閒兼顧的目標邁進，如今已成為環境優美的生態旅遊公園。尤其是農場多年來在十個區域遍植上萬株櫻花有成，綿延3公里長的賞櫻步道及整片櫻花林絕對不亞於國外櫻花景色。

情人節送禮吹防疫風 百貨人少、業績反增

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，百貨業者表示，目前各百貨來客數普遍下滑至少一成，但整體營業額初估還能成長近一成，業績是撐住了。主要原因是防疫相關商品熱賣，而且是較高單價的相關家電，例如空氣清淨機、保健食品、精油、水氧機以及消毒類別。

U值媒／什麼都沒有解放的小丑女！

這部電影羞辱了瑪格羅比，羞辱了哈莉，羞辱了薩斯（我敢保證這位導演絕對不知道薩斯是何許人也，這樣一個角色變成了三流的小混混，她也完全沒有去想黑面具跟薩斯，作為某種布魯斯韋恩的微妙分身）羞辱了男性（片中所有男性都像弱智）羞辱了女性（當男性都像弱智的時候，女性擊倒男性究竟有什麼好驕傲的？不如去跟猩猩摔角），羞辱了「華裔」（一堆人還真覺得奧卡菲娜是個問題，我很好奇他們看到這部電影時，會有什麼反應，因為拍出這種作品才是真正的羞辱，一個台灣中國餐館老闆，一句彆腳的中文，就覺得可以討好觀眾，然後這個角色跟小丑女的連結極其薄弱，所以當他背叛的時候我還在莫名其妙的狀態。）

比買一送一更便宜！君品酒店祭3大優惠 每晚1500元起

君品酒店推出前所未有住房回饋專案，即日起至4月30日同時推出「2020國人純住房」優惠專案，單住宿雅緻客房每房每晚3,3...

全家便利商店「草莓季」開跑！草莓芋頭牛奶三明治、網美系草莓特調太誘人

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

熱門新聞

身分證同時有「2、1、4」三碼 珍煮丹情人節限時3天買一送一

出國想帶「消毒用酒精、乾洗手」上飛機？6大注意事項一次看 加碼航警安檢人員解答

門窗緊閉還是有蚊子飛進屋內？ 網友盤點這幾處要封住

搭機戴口罩防疫不夠！密閉空間4大死角 出風口最毒

本季流感重症近千人創五年新高 23歲男就醫當天病逝

氣象局：下周日強烈大陸冷氣團來襲 至少冷3天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。