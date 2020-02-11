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臥房裡最不需要的家具？丟掉床頭櫃 房間又大了一點

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
傳統式的床頭櫃，雖然看起來笨重，但用途實際，又能增加房間的整體沈穩感。圖／摘自 pexels

現代許多人喜愛的居家設計，多以極簡風格為主，意味著可以淘汰不需要的家具。然而淘汰不常用到的家具，能讓居家空間更寬敞、且有質感，省空間，更省下不少荷包。

許多人在建構自己居家空間的夢想地圖時，往往會希望多些儲物空間，但過多的儲物功能，格局也會讓人感到侷促，更可能會影響到整體居家動線，所以合理的歸納，變成重要的議題。

很多人在床頭，因為睡覺前喜歡滑手機、看書，因此都會用「床頭櫃」，卻也是最容易堆放雜物及藥品的地方，但真正的使用率，少之又少，以下幾個建議，提供給大家參考，對於床頭櫃的存在性是否必要。

床頭櫃的必要性？

一般人選擇床頭櫃時，會選擇落地、收納空間多、簡潔的設計，以上為傳統式落地床頭櫃的幾項優點。其實，在收納上，這樣的傳統式是最好的床頭櫃形式，在空間上看起來簡潔俐落，傳統樣式通常會有沈穩及大器的感覺。

不過這類床頭櫃，比較適合在年長者的房間，收納藥品、眼鏡等私人物品，不只隱密性好，也不用擔心有落塵的問題。

還有哪些床頭的收納方式？

傳統床頭櫃雖然實用性、整體性，都表現得非常好，但往往這樣的床頭櫃，比較占空間，也缺少個性化的設計感，若是將這樣的床頭櫃放在年輕人的房間內，就會非常顯得突兀。

在小空間、極簡的房間內，床頭櫃可以用減法的方式，不只讓空間多了藝術感，更增添空間跳躍的感覺，如：可以使用精緻小巧的椅凳、可愛迷人的推車、工業風的木製櫃子，來凸顯自我居家風格，空間也不會占用太多。

床頭櫃的設計需要注意什麼？

說到居家臥室設計，大多採用採光度較舒適的顏色，點綴房間的溫馨感，而床頭櫃，往往扮演著非常重要的角色，不只是樣式精美，更要對上花色、顏色、線條與造型，甚至到材質都是互相呼應的重要關鍵。

床頭櫃的擺放，不只考慮實用性，更重要是色彩及材質的搭配。圖／摘自 pexels
簡單線條及極簡風格擺放，是現今居家的趨勢。圖／摘自 pexels
抽屜式床頭櫃，能夠避免落塵，更增加了隱私性。圖／摘自 pexels
減法式居家空間，讓線條更優美，凸顯個人風格的最好選擇。圖／摘自 pexels

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