身分證同時有「2、1、4」三碼 珍煮丹情人節限時3天買一送一

情人節不孤單，知名飲料品牌珍煮丹，推出2/14-2/16連續3天情人節限定優惠，凡是身分證字號（需本人購買）符合「2、1、4」三碼全中，即可享有指定飲品買一送一優惠，活動商品包括去年底才推出的人氣飲料「覓蜜芋圓鮮奶」、冬末限定「暖暖燒仙草」及泰奶控必喝的「泰泰厚奶」等飲品，讓手搖飲控喝得滿足飽足。

覓蜜芋圓鮮奶。圖／珍煮丹提供

「覓蜜芋圓鮮奶」以台灣百花純蜜及鮮奶為基底，搭配雙色小芋圓，還能吃到芋頭與地瓜顆粒；冬末飲品「暖暖燒仙草」以黑糖珍珠、小芋圓及蜜紅豆調製而成；泰泰厚奶則改良泰式奶茶更貼近台灣粉絲口味，加入煉乳滑順不膩並保有濃厚茶滋味，2/14-2/16連續三天情人節飲品優惠，可於活動期間至珍煮丹全台門市購買，商品數量有限賣完為止，符合活動規則之本人每人限購一組，活動辦法如有更動以門市現場公布為準。

暖暖燒仙草。圖／珍煮丹提供 泰泰厚奶。圖／珍煮丹提供

珍煮丹情人節快閃優惠活動辦法

使用優惠需出示含有「身分證字號」之本人證件，限本人使用，每人限購一組

僅限現場購買，預訂/外送及Uber Eats不適用於此優惠內容

贈送品項限定為同品項同杯量(冰量/糖量不限)，加料皆不贈送，以原價計算。

活動時間：2/14-2/16

活動內容：凡身分證字號符合「2、1、4」活動規則，即可享有3款指定飲品優惠

詳細規則說明：

「2、1、4」三碼中兩碼：可享有三款指定品項第二杯半價優惠。

「2、1、4」三碼全中：可享有三款指定品項買一送一。

活動品項：

一般門市：覓蜜芋圓鮮奶、暖暖燒仙草、泰泰厚奶

百貨門市：覓蜜芋圓鮮奶、暖暖燒仙草、泰泰拿鐵

活動辦法僅供參考，如有更動以門市現場公布為準