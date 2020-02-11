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香奈兒全新頂級珠寶 寶石織就軟呢之美 全球首獻台灣

聯合報 / 記者釋俊哲╱即時報導
CHANEL的全新Tweed de CHANEL高級珠寶系列，以斜紋軟呢為靈感，打造成配戴在身上的頂級珠寶，柔媚且光采動容。

年初甫於巴黎發表的香奈兒「斜紋軟呢」（Tweed de CHANEL）頂級珠寶系列，全數共包含Tweed Chaine、Tweed Contraste、Tweed Couture、Tweed d Ete、Tweed dor、Tweed Graphique等多個子系列的獨特創作，40件珠寶中再包含有Tweed Cordage、Tweed Brodé與Tweed Contrasté三款高級珠寶腕表，總額近6億台幣。同時台灣更是巴黎後的全球首站，該系列已於本周抵台、並預定巡迴近兩周。

原屬織物的斜紋軟呢，透過毛線的交錯重疊、對話，堆砌起一方獨屬香奈兒的美學舞台。但如何將柔軟的織物與堅硬的寶石兩相融合？香奈兒頂級珠寶工坊特別發明了特殊的鉸接技術，透過黃金可塑的柔軟身段，串聯起不同色澤光芒的寶石；也由於每一鉸接處都需耗費一個小時工序，多達980個鉸接處運用了粉紅藍寶石、尖晶石與鑽石的Tweed Couture系列項鍊，光寶石鑲嵌與拋光就超過3,000小時，加上主石為一顆10.20克拉、D色無瑕枕型切割鑽石，成為全系列最高單價作品、彌足珍貴。

而除了原本斜紋軟呢的特性，Tweed de CHANEL頂級珠寶系列再將經典的金屬「鍊結」元素與斜紋軟呢柔美相「匯」，從Tweed Brode蝴蝶結胸針、Tweed Contraste耳環、又或Tweed Chaineg手環，鍊結與寶石交錯的身影，既柔美且勇敢，嫵媚展現堅強自信；此外顏色的對比與和諧更是Tweed de CHANEL系列的另一亮點，例如Tweed Couture系列由紅寶石、剛玉、珍珠與黃K金編織出一如時裝的華麗色彩，Tweed Graphique則把珠寶當成調色盤，以垂直交錯、鑲嵌拼接的鑽石和黑瑪瑙，重現香奈兒經典鮮明的黑白對比。

CHANEL，Tweed Contrasté耳環。橫陳交錯編織、鑲嵌的鑽石、黑瑪瑙、養珠，色澤形體皆優雅流暢。368萬4,000元。圖╱CHANEL提供。
CHANEL，Tweed Couture戒指，鉑金及粉紅金，鑲嵌粉紅藍寶石、鑽石與尖晶石，與1顆重約10.57克拉枕型切割尖晶石。2,409萬6,000元。圖╱CHANEL提供。
CHANEL，Tweed Graphique手鍊，黑白交織、猶如在手腕「披」上一件斜紋軟呢。大量的鉸接與編織，工時長達六周，主石則為一顆約5.05克拉D色無瑕鑽石。6,139萬2,000元。圖╱CHANEL提供。
CHANEL，Tweed Couture項鍊，是全系列最高單價作品，製作工序超過3,000小時、鑽石收集採購時間更超過一年半。1億1,971萬5,000元。圖╱CHANEL提供。
CHANEL，Tweed Brodé胸針，將蝴蝶結、斜紋軟呢、山茶花等眾多經典香奈兒元素完美融合、別具意義。白金鑲嵌499顆總重約8.53克拉圓形切割鑽石。558萬7,000元。圖╱CHANEL提供。

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