香奈兒全新頂級珠寶 寶石織就軟呢之美 全球首獻台灣
年初甫於巴黎發表的香奈兒「斜紋軟呢」（Tweed de CHANEL）頂級珠寶系列，全數共包含Tweed Chaine、Tweed Contraste、Tweed Couture、Tweed d Ete、Tweed dor、Tweed Graphique等多個子系列的獨特創作，40件珠寶中再包含有Tweed Cordage、Tweed Brodé與Tweed Contrasté三款高級珠寶腕表，總額近6億台幣。同時台灣更是巴黎後的全球首站，該系列已於本周抵台、並預定巡迴近兩周。
原屬織物的斜紋軟呢，透過毛線的交錯重疊、對話，堆砌起一方獨屬香奈兒的美學舞台。但如何將柔軟的織物與堅硬的寶石兩相融合？香奈兒頂級珠寶工坊特別發明了特殊的鉸接技術，透過黃金可塑的柔軟身段，串聯起不同色澤光芒的寶石；也由於每一鉸接處都需耗費一個小時工序，多達980個鉸接處運用了粉紅藍寶石、尖晶石與鑽石的Tweed Couture系列項鍊，光寶石鑲嵌與拋光就超過3,000小時，加上主石為一顆10.20克拉、D色無瑕枕型切割鑽石，成為全系列最高單價作品、彌足珍貴。
而除了原本斜紋軟呢的特性，Tweed de CHANEL頂級珠寶系列再將經典的金屬「鍊結」元素與斜紋軟呢柔美相「匯」，從Tweed Brode蝴蝶結胸針、Tweed Contraste耳環、又或Tweed Chaineg手環，鍊結與寶石交錯的身影，既柔美且勇敢，嫵媚展現堅強自信；此外顏色的對比與和諧更是Tweed de CHANEL系列的另一亮點，例如Tweed Couture系列由紅寶石、剛玉、珍珠與黃K金編織出一如時裝的華麗色彩，Tweed Graphique則把珠寶當成調色盤，以垂直交錯、鑲嵌拼接的鑽石和黑瑪瑙，重現香奈兒經典鮮明的黑白對比。
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