香奈兒全新頂級珠寶 寶石織就軟呢之美 全球首獻台灣

年初甫於巴黎發表的香奈兒「斜紋軟呢」（Tweed de CHANEL）頂級珠寶系列，全數共包含Tweed Chaine、Tweed Contraste、Tweed Couture、Tweed d Ete、Tweed dor、Tweed Graphique等多個子系列的獨特創作，40件珠寶中再包含有Tweed Cordage、Tweed Brodé與Tweed Contrasté三款高級珠寶腕表，總額近6億台幣。同時台灣更是巴黎後的全球首站，該系列已於本周抵台、並預定巡迴近兩周。

原屬織物的斜紋軟呢，透過毛線的交錯重疊、對話，堆砌起一方獨屬香奈兒的美學舞台。但如何將柔軟的織物與堅硬的寶石兩相融合？香奈兒頂級珠寶工坊特別發明了特殊的鉸接技術，透過黃金可塑的柔軟身段，串聯起不同色澤光芒的寶石；也由於每一鉸接處都需耗費一個小時工序，多達980個鉸接處運用了粉紅藍寶石、尖晶石與鑽石的Tweed Couture系列項鍊，光寶石鑲嵌與拋光就超過3,000小時，加上主石為一顆10.20克拉、D色無瑕枕型切割鑽石，成為全系列最高單價作品、彌足珍貴。