比買一送一更便宜！君品酒店祭3大優惠 每晚1500元起

君品酒店推出前所未有住房回饋專案，即日起至4月30日同時推出「2020國人純住房」優惠專案，單住宿雅緻客房每房每晚3,300元(專案原價15,015元，超過2.2折，每日限量10間)，早餐加購價2客500元（原價748元/客），比買一送一更優惠。

此外，即日起至4月30日「國人一泊二食」住房專案，雙人成行每晚5,998元(專案原價27,333元，超過2.2折，每日限量10間)，即每人2,999元 即可升等入住君品酒店豪華雙人房，專案內含雲軒西餐廳自助早餐、免費房內mini bar、延遲退房至16:00與植村秀精美禮品，並可於雲軒西餐廳享用兩客傳統水煮活龍蝦搭配繽紛沙拉吧（原價2,180+10%/客）與Verdi氣泡酒。

君品酒店也打破以往，即日起至6月30日推出「月租客房」方案，雅緻客房每月45,000元起，平均每晚1,500元。