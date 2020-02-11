全家便利商店「草莓季」開跑！草莓芋頭牛奶三明治、網美系草莓特調太誘人

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不僅情人節的粉紅泡泡飄散，超商草莓季更是從視覺到味覺都是滿滿的粉紅系，全家便利商店2月12日至3月10日登場，推出Let’s café限量飲品、甜點、麵包、餅乾、零食、飲料等百款草莓商品，即日起至2月25日全家行動購也推出草莓季預購型錄，其中吃得到整顆草莓的「草莓盆栽」蛋糕、「草莓鮮奶酪」、草莓三明治系列更是要讓草莓控爆走！

全家便利商店草莓季首推網紅打卡系的Let’s café限量「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」、「貝禮詩草莓奶酒抹茶」，「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」，草莓的微酸甜搭上奶酒的微醺，是貝禮詩草莓奶酒首次變身為酷繽沙的喝法，售價60元，2月12日至2月14日使用全家App商品預售購買「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」2杯優惠價100元，每日限量5,000組，活動期間每人限購2杯；「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」以酸甜與微苦的混搭創造新的風味，售價99元、2月12日至2月25日特價79元。

2月12日至3月10日全家便利商店門市推出餅乾、零食、飲料等超過40種商品的草莓貨架，餅乾零食推薦樂事「草莓煉乳味洋芋片」、湖池屋「草莓蛋糕口味平切洋芋片」、卡滋「鮮果草莓爆米花」，活動期間可享任選第2件6折；冰品推薦哈根達斯「冰淇淋馬卡龍禮盒」，香甜馬卡龍搭上酸甜草莓冰淇淋，售價419元、2月10日至3月10日可享優惠價399元；另有4款以草莓入料的麵包、甜點，2月12日率先登場的是以注入草莓果醬及煉乳卡士達餡雙餡的「草莓煉乳滿餡麵包」、草莓卡士達醬加上煉乳鮮奶油的「脆皮草莓泡芙」，第二波於2月19日推出裹入果肉含量達40％果醬的「草莓乳酪丹麥」、草莓醬加上煉乳奶霜的「戀戀草莓鬆餅」。

活動期間於全家便利商店購買指定商品及指定鮮食任選2件加價49元，送三麗鷗粉嫩杯套，共有美樂蒂、布丁狗、大耳狗等3款。