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全家便利商店「草莓季」開跑！草莓芋頭牛奶三明治、網美系草莓特調太誘人

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
草莓芋頭牛奶三明治，全家行動購2入售價216元、12入售價516元、36入售價1,404元。圖／全家便利商店提供

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不僅情人節的粉紅泡泡飄散，超商草莓季更是從視覺到味覺都是滿滿的粉紅系，全家便利商店2月12日至3月10日登場，推出Let’s café限量飲品、甜點、麵包、餅乾、零食、飲料等百款草莓商品，即日起至2月25日全家行動購也推出草莓季預購型錄，其中吃得到整顆草莓的「草莓盆栽」蛋糕、「草莓鮮奶酪」、草莓三明治系列更是要讓草莓控爆走！

全家便利商店草莓季首推網紅打卡系的Let’s café限量「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」、「貝禮詩草莓奶酒抹茶」，「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」，草莓的微酸甜搭上奶酒的微醺，是貝禮詩草莓奶酒首次變身為酷繽沙的喝法，售價60元，2月12日至2月14日使用全家App商品預售購買「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」2杯優惠價100元，每日限量5,000組，活動期間每人限購2杯；「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」以酸甜與微苦的混搭創造新的風味，售價99元、2月12日至2月25日特價79元。

2月12日至3月10日全家便利商店門市推出餅乾、零食、飲料等超過40種商品的草莓貨架，餅乾零食推薦樂事「草莓煉乳味洋芋片」、湖池屋「草莓蛋糕口味平切洋芋片」、卡滋「鮮果草莓爆米花」，活動期間可享任選第2件6折；冰品推薦哈根達斯「冰淇淋馬卡龍禮盒」，香甜馬卡龍搭上酸甜草莓冰淇淋，售價419元、2月10日至3月10日可享優惠價399元；另有4款以草莓入料的麵包、甜點，2月12日率先登場的是以注入草莓果醬及煉乳卡士達餡雙餡的「草莓煉乳滿餡麵包」、草莓卡士達醬加上煉乳鮮奶油的「脆皮草莓泡芙」，第二波於2月19日推出裹入果肉含量達40％果醬的「草莓乳酪丹麥」、草莓醬加上煉乳奶霜的「戀戀草莓鬆餅」。

活動期間於全家便利商店購買指定商品及指定鮮食任選2件加價49元，送三麗鷗粉嫩杯套，共有美樂蒂、布丁狗、大耳狗等3款。

即日起至2月25日全家行動購推出草莓季預購型錄，共有超過40種網路團購夯品，首推外型激似植物盆栽為的「草莓盆栽」，裡層是裹上卡士達醬的蛋糕；「草莓鮮奶酪」為100%生乳製作，口感香濃滑順；大湖草莓三明治、草莓芋頭牛奶三明治、草莓巧克力三明治以手工製作的純鮮奶吐司搭配新鮮草莓、粉嫩草莓牛奶餡，結合巧克力、芋頭口味，打造多層次的柔順口感，除了可單買喜愛的口味之外，還有兩種口味各18入的綜合三明治組合，售價1,404元。

2月12日至3月10日於全家便利商店購買指定商品及指定鮮食任選2件加價49元，送三麗鷗粉嫩杯套1款，圖為布丁狗款。圖／全家便利商店提供
2月12日至3月10日於全家便利商店購買指定商品及指定鮮食任選2件加價49元，送三麗鷗粉嫩杯套1款，圖為美樂蒂款。圖／全家便利商店提供
哈根達斯冰淇淋馬卡龍禮盒，全家便利商店2月12日至3月10日優惠價399元。圖／全家便利商店提供
大湖草莓三明治，全家行動購2入售價216元、12入售價516元、36入售價1,404元。圖／全家便利商店提供
草莓盆栽蛋糕，全家行動購單盒售價399元、6盒售價1,350元、20盒售價4,000元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店打造草莓飲品新喝法，2月12日起限量推出「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」、「貝禮詩草莓奶酒抹茶」。圖／全家便利商店提供
草莓鮮奶酪，全家行動購1組（18入）售價999元、9盒（1盒3入）售價1,350元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s café「貝禮詩草莓奶酒抹茶」，售價99元、2月12日至2月25日特價79元。圖／全家便利商店提供
草莓煉乳滿餡麵包，售價35元。圖／全家便利商店提供
湖池屋草莓蛋糕口味平切洋芋片，售價25元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季2月12日至3月10日開跑，推出Let’s café飲品、甜點、麵包、餅乾、零食、飲料等百款草莓商品。圖／全家便利商店提供
草莓巧克力三明治，全家行動購2入售價216元、12入售價516元、36入售價1,404元。圖／全家便利商店提供
卡滋鮮果草莓爆米花，售價59元。圖／全家便利商店提供
樂事草莓煉乳味洋芋片，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s café「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」，售價60元。圖／全家便利商店提供
脆皮草莓泡芙，售價45元。圖／全家便利商店提供
2月12日至3月10日於全家便利商店購買指定商品及指定鮮食任選2件加價49元送三麗鷗粉嫩杯套1款，圖為大耳狗款。圖／全家便利商店提供

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