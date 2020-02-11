頑固男孩的堅強玩具 軍事風腕表 探索強悍極限

每個男人心裡都還有個男孩，總在夜深人靜、放下肩上責任的同時溜出來玩耍，拾回童真、也和過去的自己相遇。男孩小時候的玩具可能是汽車機器人，長大之後則蛻變成為奔馳街道上的跑車、用以捕捉美景的精密相機、又或手腕上堅固牢靠的精準腕表。

軍事風格的腕表總能喚醒男人心中的大男孩，也是獨屬男性的堅固玩具。柏萊士（Bell & Ross）的2020年首款新品BR V2-93 GMT Blue腕表則將心思投向遠方：兩地時間GMT功能除了對頻繁飛行的商務客相當實用，另也可加價購買NATO彈性織物表帶用以可提換金屬鍊帶，不怕髒，上山下海、四方出遊。

然而貌似強悍不一定帶來沈重負荷，由CarbotechTM碳纖維製成表殼的沛納海（PANERAI）Luminor Marina Carbotechtm碳纖維腕表，重量僅96公克，表殼並具耐衝擊與耐腐蝕的特性，陽剛且強悍。黑色纖維表殼與黑色表面再搭配具藍色夜光塗料的三明治式夾層，可在低光源下讀取時間，也是品牌在限量50只、保護50年的的Lab id PAM 00700腕錶後，第二個藍色夜光塗料與三明治面盤的組合、並採常規發行。