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頑固男孩的堅強玩具 軍事風腕表 探索強悍極限

聯合報 / 記者釋俊哲╱即時報導
Breitling，黑鈦Superocean Automatic 48腕表，具300米防水強度與蔚藍視覺，預約夏日的海洋探險。18萬元。 圖╱Breitling提供。

每個男人心裡都還有個男孩，總在夜深人靜、放下肩上責任的同時溜出來玩耍，拾回童真、也和過去的自己相遇。男孩小時候的玩具可能是汽車機器人，長大之後則蛻變成為奔馳街道上的跑車、用以捕捉美景的精密相機、又或手腕上堅固牢靠的精準腕表

軍事風格的腕表總能喚醒男人心中的大男孩，也是獨屬男性的堅固玩具。柏萊士（Bell & Ross）的2020年首款新品BR V2-93 GMT Blue腕表則將心思投向遠方：兩地時間GMT功能除了對頻繁飛行的商務客相當實用，另也可加價購買NATO彈性織物表帶用以可提換金屬鍊帶，不怕髒，上山下海、四方出遊。

然而貌似強悍不一定帶來沈重負荷，由CarbotechTM碳纖維製成表殼的沛納海（PANERAI）Luminor Marina Carbotechtm碳纖維腕表，重量僅96公克，表殼並具耐衝擊與耐腐蝕的特性，陽剛且強悍。黑色纖維表殼與黑色表面再搭配具藍色夜光塗料的三明治式夾層，可在低光源下讀取時間，也是品牌在限量50只、保護50年的的Lab id PAM 00700腕錶後，第二個藍色夜光塗料與三明治面盤的組合、並採常規發行。

百年靈（Breitling）的Superocean Automatic 48毫米腕表則鎖定專業潛水，並具300米防水深度。48毫米的大尺寸貌似一尊孔武有力的大塊頭，但其實是經黑色鍍膜處理的鈦合金表殼，好上手、不嫌重，機芯又通過瑞士天文台認證，精準有保證。且戴上這枚堅固「玩具」，追求心裡大男孩的頑固極限吧！

PANERAI，Luminor Marina Carbotechtm碳纖維腕表，型號為PAM 01661，除具有防水300米性能，採用表廠自製機芯，時間顯示功能，雙發條盒與三日動力儲存。售價未定。圖╱PANERAI提供。
柏萊士（Bell & Ross）鎖定兩地時間功能的飛行風格BR V2-93 GMT Blue腕表，實用也時髦。圖╱Bell & Ross提供。
Bell & Ross，BR V2-93 GMT Blue腕表，精鋼，41毫米，時間顯示，第二地時間顯示，防水100米，11萬8,200元。圖╱Bell & Ross提供。
PANERAI腕表系列中，藍色夜光塗料與三明治式面盤的組合，過往僅出現在限量50只、保固50年的Lab iD PAM 00700腕表之上。圖╱PANERAI提供。

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