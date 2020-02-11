「寄生上流」奉俊昊奪4獎幸運西裝 同品牌亞當崔佛穿了7次

韓國導演奉俊昊（Bong Joon-ho）刷新影史紀錄，以電影「寄生上流（Parasite）」奪得第92屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本，以及最佳國際影片等四項大獎，也是史上第一位拿到最佳導演的韓國人，他在典禮當天身穿了BURBERRY西裝，堪稱是一襲超級幸運服。

在2003年以經典電影「殺人回憶」奠定影史地位的奉俊昊，後續多部電影亦令人印象深刻，「寄生上流」憑藉強大的行銷宣傳、貧富兩極化的觀影共感橫掃多個獎項，包括坎城影展金棕櫚獎、金球獎最佳外語片及英國影藝學院獎最佳外語片；在奧斯卡頒獎典禮上他身穿黑色系BURBERRY羊毛英式修身燕尾服、棉質披肩禮服襯衫、緞帶領結和漆皮德比鞋，數次上台領獎、手拿奧斯卡獎座，也成為歷史性的畫面。