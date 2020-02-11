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「寄生上流」奉俊昊奪4獎幸運西裝 同品牌亞當崔佛穿了7次
韓國導演奉俊昊（Bong Joon-ho）刷新影史紀錄，以電影「寄生上流（Parasite）」奪得第92屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本，以及最佳國際影片等四項大獎，也是史上第一位拿到最佳導演的韓國人，他在典禮當天身穿了BURBERRY西裝，堪稱是一襲超級幸運服。
在2003年以經典電影「殺人回憶」奠定影史地位的奉俊昊，後續多部電影亦令人印象深刻，「寄生上流」憑藉強大的行銷宣傳、貧富兩極化的觀影共感橫掃多個獎項，包括坎城影展金棕櫚獎、金球獎最佳外語片及英國影藝學院獎最佳外語片；在奧斯卡頒獎典禮上他身穿黑色系BURBERRY羊毛英式修身燕尾服、棉質披肩禮服襯衫、緞帶領結和漆皮德比鞋，數次上台領獎、手拿奧斯卡獎座，也成為歷史性的畫面。
當天以「婚姻故事（Marriage Story）」提名最佳男主角的亞當崔佛（Adam Driver）堪稱BURBERRY鐵粉，他身穿黑色羊毛英式修身燕尾服、白色棉質披肩襯衫，搭配黑色瑪瑙襯衫飾釘和袖扣、黑色蝴蝶結和黑色漆皮德比鞋，是品牌全球創意總監Riccardo Tisci所設計的訂製款，他曾n次穿著BURBERRY西裝走紅毯或參加首映；另一部呼聲甚高的電影「1917」，男主角英國演員喬治麥凱（George MacKay）則是身穿dunhill西服配襯牛津鞋。而當日奪得最佳男主角獎項的「小丑（Joker）」瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）是以Stella McCartney西裝作為造型，和身穿converse的未婚妻魯妮瑪拉坐在後台吃漢堡的一幕，是美麗動人的愛情故事，也是本屆奧斯卡經典畫面之一。
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