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「寄生上流」奉俊昊奪4獎幸運西裝 同品牌亞當崔佛穿了7次

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
亞當崔佛穿訂製款BURBERRY和太太喬安娜塔克出席奧斯卡頒獎典禮。圖／BURBERRY提供

韓國導演奉俊昊（Bong Joon-ho）刷新影史紀錄，以電影寄生上流（Parasite）」奪得第92屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本，以及最佳國際影片等四項大獎，也是史上第一位拿到最佳導演的韓國人，他在典禮當天身穿了BURBERRY西裝，堪稱是一襲超級幸運服。

在2003年以經典電影「殺人回憶」奠定影史地位的奉俊昊，後續多部電影亦令人印象深刻，「寄生上流」憑藉強大的行銷宣傳、貧富兩極化的觀影共感橫掃多個獎項，包括坎城影展金棕櫚獎、金球獎最佳外語片及英國影藝學院獎最佳外語片；在奧斯卡頒獎典禮上他身穿黑色系BURBERRY羊毛英式修身燕尾服、棉質披肩禮服襯衫、緞帶領結和漆皮德比鞋，數次上台領獎、手拿奧斯卡獎座，也成為歷史性的畫面。

當天以「婚姻故事（Marriage Story）」提名最佳男主角的亞當崔佛（Adam Driver）堪稱BURBERRY鐵粉，他身穿黑色羊毛英式修身燕尾服、白色棉質披肩襯衫，搭配黑色瑪瑙襯衫飾釘和袖扣、黑色蝴蝶結和黑色漆皮德比鞋，是品牌全球創意總監Riccardo Tisci所設計的訂製款，他曾n次穿著BURBERRY西裝走紅毯或參加首映；另一部呼聲甚高的電影「1917」，男主角英國演員喬治麥凱（George MacKay）則是身穿dunhill西服配襯牛津鞋。而當日奪得最佳男主角獎項的「小丑（Joker）」瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）是以Stella McCartney西裝作為造型，和身穿converse的未婚妻魯妮瑪拉坐在後台吃漢堡的一幕，是美麗動人的愛情故事，也是本屆奧斯卡經典畫面之一。

韓國導演奉俊昊身穿全身BURBERRY在第92屆奧斯卡金像獎勇奪4大獎。圖／BURBERRY提供
影帝瓦昆菲尼克斯著Stella McCartney西裝，和穿converse的未婚妻魯妮瑪拉坐在台階上吃漢堡的一幕，是本屆奧斯卡的美麗畫面。圖／取自rooneymaradaily IG（攝影Greg Williams）
亞當崔佛以BURBERRY西服參加威尼斯電影節。圖／BURBERRY提供
喬治麥凱（George MacKay）身穿dunhill西服配襯牛津鞋出席奧斯卡。圖／dunhill提供
在倫敦影展的「婚姻故事」首映，亞當崔佛身穿BURBERRY西裝。圖／BURBERRY提供
本屆2020金球獎，亞當崔佛穿BURBERRY西裝走紅毯。圖／BURBERRY提供
韓國導演奉俊昊身穿全身BURBERRY在第92屆奧斯卡金像獎勇奪4大獎。圖／BURBERRY提供
亞當崔佛在東尼獎身穿BURBERRY西裝。圖／BURBERRY提供
「酷刑報告」倫敦影展首映，亞當崔佛以BURBERRY西裝出席。圖／BURBERRY提供
韓國導演奉俊昊身穿全身BURBERRY在第92屆奧斯卡金像獎勇奪4大獎。圖／BURBERRY提供
亞當崔佛穿BURBERRY和太太喬安娜塔克出席英國影藝學院電影獎。圖／BURBERRY提供

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