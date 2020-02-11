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極上鮪魚大腹40元！壽司郎「台南西門路店」2月25日開幕
來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，即將於2月25日開設「台南西門路店」，為全台第14間、台南第3間門市。為慶祝開幕，店內將推出「極上鮪魚大腹」只要40元的期間限定優惠。
在日本已有超過500間門市的壽司郎，連續9年業績為同業之最，因此被譽為「日本迴轉壽司No.1」。壽司郎自2018年6月首度登台，目前在台北、新北、台中、台南、高雄等地均有門市，店內提供有超過130種的料理，單盤售價40元起。
即將開幕的台南西門路店，鄰近小北商場，距離花園夜市、台南市立圖書館等景點約有12分鐘的步行時間，為繼南紡店、安平店後的第三間台南門市。西門路店內設有192個座位，為慶祝開幕，2月25日至3月9日期間，將推出「極上鮪魚大腹」40元的期間限定優惠，售完為止。
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