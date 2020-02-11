甜蜜來襲！LUNASOL聯手插畫家推限量藝術唇彩

甜蜜來襲！優雅大人系日本美妝品牌LUNASOL，2020年首發聯名商品攜手日本知名插畫家Mio.Matsumoto推出限定時尚插畫唇彩系列，從第一眼見到包裝的那刻起，就已呈現藏不住滿滿的浪漫氛圍。

主打新品「晶巧光誘唇粉盤」，是LUNASOL首次推出以華麗耀眼的光漾唇彩、暈染唇色的柔霧唇粉，以及閃耀水光的水亮唇蜜，結合成三種質感相異的唇彩盤，可依照不同場合隨心所欲變化質感唇妝，如同藝術家手中自由發揮的調色盤，享受唇彩的變化樂趣。

另一聯名商品「晶巧潤色護唇晶」，綻放高透明度光澤感，並兼顧塗抹時的柔軟度，以及自然的透膚般顯色度，外觀亦洋溢藝術氣息的插畫設計，呈現其率性感及獨特感。