甜蜜來襲！LUNASOL聯手插畫家推限量藝術唇彩
甜蜜來襲！優雅大人系日本美妝品牌LUNASOL，2020年首發聯名商品攜手日本知名插畫家Mio.Matsumoto推出限定時尚插畫唇彩系列，從第一眼見到包裝的那刻起，就已呈現藏不住滿滿的浪漫氛圍。
主打新品「晶巧光誘唇粉盤」，是LUNASOL首次推出以華麗耀眼的光漾唇彩、暈染唇色的柔霧唇粉，以及閃耀水光的水亮唇蜜，結合成三種質感相異的唇彩盤，可依照不同場合隨心所欲變化質感唇妝，如同藝術家手中自由發揮的調色盤，享受唇彩的變化樂趣。
另一聯名商品「晶巧潤色護唇晶」，綻放高透明度光澤感，並兼顧塗抹時的柔軟度，以及自然的透膚般顯色度，外觀亦洋溢藝術氣息的插畫設計，呈現其率性感及獨特感。
LUNASOL指出，日本插畫家Mio.Matsumoto畢業於Royal College of Art，以倫敦為據點開始雜誌、書籍、廣告、時裝等相關活動，現以東京為據點，與多個知名品牌合作，如：Marc Jacobs、Miller Harris、Jigsaw等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言