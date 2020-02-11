扭蛋迷必衝「朝隈俊男展」前進夢時代免費入場療癒一波

說到喜感無極限的日本扭蛋動物公仔界，首推日本動物原型大師「朝隈俊男」手下一系列充滿人性且超幽默的動物們，曾推出過「瑜珈大師」、「功夫大師」、「祈系列」、「圓滾滾系列」、「可不可以不勇敢」等一系列扭蛋，成為上班族們桌上的療癒小物。現在，「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」主題展，將自2月14日起至3月15日止在夢時代8樓時代會館登場，開放民眾免費入場。

夢時代推出的「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」展，300坪的空間規劃5大展區，透過11隻由朝隈俊男老師所創造出大型動物們穿越時空，遊逛「時代市集」、「滿漢客棧」、「武林大會」、「動物醫館」及「盒玩放FUN很大」各展區。3月8日當天，邀請朝隈俊男老師也會蒞臨現場，舉辦全台獨家簽名會，粉絲不要錯過。

進入時代城，首先會經過古城門的入口場景，走道兩側設有朝隈俊男老師及盒玩代表動物的介紹。城裡設有服飾店和馬廄，民眾可租借古裝及迷你馬玩偶，體驗變裝古人的樂趣。

「時代市集」，則有250公分高的巨大長頸鹿迎接，正喝著茶等待民眾一起下棋同樂。也是展區必拍焦點。一旁還有水果攤、雜技區、投壺區、代畫丹青區、算命求籤中的老虎以及不認真顧店正在偷懶睡覺的動物們。

來到「滿漢客棧」，民眾可變身為店小二，張羅客官下單的大魚大肉及滿漢大餐等餐點。但「可不可以不勇敢」獅子卻因為沒有錢僅能聞香遠望，對比在客棧內吃飽喝足正躺著休憩的熊貓，畫面十分逗趣。

功夫大師猩仔及長頸鹿則會駐點在「武林大會」區，現場安排了木人樁與比武招親等場景。接著到「動物醫館」尋找大夫放鬆筋骨、把脈抓藥。最後來到「盒玩FUN很大」區，民眾可化身為盒子裡的動物公仔，拍下各種趣味照。

這次展覽特別推出鼠年限量存錢筒預購活動，全球僅限量300組，在夢時代釋出30組預購名額。展區中還打造一座2.5米高的巨型大鼓扭蛋機，逛展民眾使用夢時代App即可以200元優惠價獲得2顆扭蛋，其中包括主題展的公仔、杯子、杯墊等逾10款商品。使用夢時代App入場觀展，還有機會獲得價值1,880元的鼠年限量存錢筒。