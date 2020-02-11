快訊

武漢肺炎／港澳旅遊警示升三級 星國二級泰國一級注意

直播／武漢肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學起來！「愛的迫降」孫藝真飾品免萬元 用霸氣勾帥玄彬

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
孫藝珍劇中所配戴的SWAROVSKI Naughty系列，更有著淘氣活潑的小惡魔感，讓女性散發出不同的魅力。圖／摘自swarovskikorea IG

來自南、北韓的愛情故事「愛的迫降」，目前劇情走到14集，收視率居高不下。男主角玄彬，女主角孫藝真跨越北緯38度線，蹦出扣人心弦的愛情，其中女主角孫藝真飾演南韓財閥的千金，但也自創時尚公司，因此行頭與穿搭更是劇中的耀眼點綴。雖然孫藝真演富家女，卻因為劇中飾品由施華洛世奇SWAROVSKI贊助，她在劇中時常配戴同系列商品，平均售價都不到台幣1萬元，想要當個霸氣女愛上帥軍官，小資女也能辦得到。

施華洛世奇在劇中，可以說是見證了利正赫（玄彬飾演）與尹世理（孫藝真飾演）的愛情，從一開始孫藝真在北韓迫降，與玄彬相遇的第一次起，當時她就配戴著施華洛世奇去年推出的耶誕系列，以羽毛與黑白色系為主題的Nice、Naughty系列，象徵不同個性的女性，也能展現不同魅力，可純真也可俏皮，將飾品百搭的個性，搭配屬於自己的專屬風格。

隨著劇情，玄彬與孫藝真在劇中談起甜蜜戀愛狂灑糖，孫藝真也配戴施華洛世奇近期推出的情人節系列「Lifelong Heart」，立體的蝴蝶結設計，就像是情人的禮物般，為自己包裝完美著愛情，更增添了些活潑少女心。

另一系列「Attract Soulmates」，背後別有深意，是由兩顆不同形狀的水晶互相搭配，就像是愛的迫降中的男女主角，異地「心」相隨的感情，更扣人心弦。

孫藝真另外還配戴，由女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）與施華洛世奇，共同合作設計的Moonsun系列作品，以彎月為設計主軸，閃閃發光。

由孫藝真所配戴的施華洛世奇系列飾品，平均售價約3,000～10,000元，雖為飾演財閥，卻可用平價的飾品，襯托出高格調的氣焰，想必是更能貼近粉絲們的心。

SWAROVSKI Attract Soulmates系列，更象徵著兩個分不開的戀人，如同劇情般的扣人心弦。圖／摘自swarovskikorea IG
孫藝珍劇中所配戴的SWAROVSKI Nice系列，白色羽毛，更襯貴氣。圖／摘自swarovskikorea IG
SWAROVSKI Nice系列耳環，任何穿搭都好駕馭。圖／摘自swarovskikorea IG
孫藝珍劇中配戴的SWAROVSKI全新春夏系列項鍊。圖／摘自swarovskikorea IG

愛情 玄彬 孫藝珍
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

學《愛的迫降》孫藝真穿搭術！你也能進階成「白富美」名媛好氣質

網友眼尖撈「愛的迫降」神仙CP圖 早有曖昧根本婚紗照

人間仙境！《愛的迫降》玄彬、孫藝真初相遇景點太夢幻　今生一定要去一次

特搜！《愛的迫降》玄彬、孫藝真愛情萌芽拍攝景點公開　逼真程度彷彿置身北韓

相關新聞

比買一送一更便宜！君品酒店祭3大優惠 每晚1500元起

君品酒店推出前所未有住房回饋專案，即日起至4月30日同時推出「2020國人純住房」優惠專案，單住宿雅緻客房每房每晚3,3...

全家便利商店「草莓季」開跑！草莓芋頭牛奶三明治、網美系草莓特調太誘人

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

頑固男孩的堅強玩具 軍事風腕表 探索強悍極限

每個男人心裡都還有個男孩，總在夜深人靜、放下肩上責任的同時溜出來玩耍，拾回童真、也和過去的自己相遇。男孩小時候的玩具可能...

「寄生上流」奉俊昊奪4獎幸運西裝 同品牌亞當崔佛穿了7次

韓國導演奉俊昊（Bong Joon-ho）刷新影史紀錄，以電影「寄生上流（Parasite）」奪得第92屆奧斯卡金像獎最...

極上鮪魚大腹40元！壽司郎「台南西門路店」2月25日開幕

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，即將於2月25日開設「台南西門路店」，為全台第14間、台南第3間門市。為慶祝開幕，店內將推...

扭蛋迷必衝「朝隈俊男展」前進夢時代免費入場療癒一波

說到喜感無極限的日本扭蛋動物公仔界，首推日本動物原型大師「朝隈俊男」手下一系列充滿人性且超幽默的動物們，曾推出過「瑜珈大...

學起來！「愛的迫降」孫藝真飾品免萬元 用霸氣勾帥玄彬

來自南、北韓的愛情故事「愛的迫降」，目前劇情走到14集，收視率居高不下。男主角玄彬，女主角孫藝真跨越北緯38度線，蹦出扣...

防疫吃外帶！添好運「餐點＋飲料」145元、了凡送時蔬

考量武漢肺炎降低民眾在公開場合的需求，和億集團旗下的「添好運」、「了凡油雞飯‧麵」，即日起新推出外帶優惠。添好運規劃主餐...

學《愛的迫降》孫藝真穿搭術！你也能進階成「白富美」名媛好氣質

夯劇《愛的迫降》持續熱播中，觀眾的情緒也隨著神仙CP玄彬、孫藝真的愛戀起伏，有溫馨更有虐心的劇情，讓人一看就上癮。而劇中...

車商暖心防疫 推試乘到府服務

2019新型冠狀病毒持續威脅台灣，車商防疫總動員，除了每天針對工作人員量體溫及定時消毒客座區域外，更推出貼心試乘到府服務...

LOEWE 工藝獎 30新星鬥奇

秉持著表揚工藝技術與創新創意的理念，時尚品牌LOEWE自2016年起由創意總監Jonathan Anderson發起LOEWE工藝獎，今年邁入第四屆，30位入圍候選人名單近日公布，而作品也將於5月21日起在巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）展出。

奧斯卡／霸氣紅vs.溫柔玫瑰 女星紅毯靠唇膏透好氣色

第92屆奧斯卡頒獎典禮落幕，許多好萊塢女星穿著華服、配戴頂級珠寶走上紅毯，想讓女星在鏡頭上更迷人，臉上的妝容更是重點，盤...

熱門新聞

為何專家一直宣導「捷運不用戴口罩」？網犀利點破暗黑真相

門窗緊閉還是有蚊子飛進屋內？ 網友盤點這幾處要封住

搭機戴口罩防疫不夠！密閉空間4大死角 出風口最毒

她乾蒸口罩3分鐘竟成「棉花糖狀」 內行網友指：要有內鍋

氣象局：下周日強烈大陸冷氣團來襲 至少冷3天

醫院口罩配送量加倍 實名制恐延到月底或3月初

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。