學起來！「愛的迫降」孫藝真飾品免萬元 用霸氣勾帥玄彬

來自南、北韓的愛情故事「愛的迫降」，目前劇情走到14集，收視率居高不下。男主角玄彬，女主角孫藝真跨越北緯38度線，蹦出扣人心弦的愛情，其中女主角孫藝真飾演南韓財閥的千金，但也自創時尚公司，因此行頭與穿搭更是劇中的耀眼點綴。雖然孫藝真演富家女，卻因為劇中飾品由施華洛世奇SWAROVSKI贊助，她在劇中時常配戴同系列商品，平均售價都不到台幣1萬元，想要當個霸氣女愛上帥軍官，小資女也能辦得到。

施華洛世奇在劇中，可以說是見證了利正赫（玄彬飾演）與尹世理（孫藝真飾演）的愛情，從一開始孫藝真在北韓迫降，與玄彬相遇的第一次起，當時她就配戴著施華洛世奇去年推出的耶誕系列，以羽毛與黑白色系為主題的Nice、Naughty系列，象徵不同個性的女性，也能展現不同魅力，可純真也可俏皮，將飾品百搭的個性，搭配屬於自己的專屬風格。

隨著劇情，玄彬與孫藝真在劇中談起甜蜜戀愛狂灑糖，孫藝真也配戴施華洛世奇近期推出的情人節系列「Lifelong Heart」，立體的蝴蝶結設計，就像是情人的禮物般，為自己包裝完美著愛情，更增添了些活潑少女心。

另一系列「Attract Soulmates」，背後別有深意，是由兩顆不同形狀的水晶互相搭配，就像是愛的迫降中的男女主角，異地「心」相隨的感情，更扣人心弦。

孫藝真另外還配戴，由女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）與施華洛世奇，共同合作設計的Moonsun系列作品，以彎月為設計主軸，閃閃發光。