貓小姐Ms.Cat聯名旅行箱新登場 帶貓一起旅行吧！

喜愛旅行的貓奴們注意！貓小姐Ms.Cat聯名款行李箱又來囉！深受貓奴喜愛的貓系療癒圖文作家「貓小姐Ms.Cat」，日前與德國NaSaDen納莎登行李箱合作，推出兩款獨具風格的行李箱，粉系浪漫的「櫻の喵」、黑色奇幻的「潛水喵」，一推出便引起搶購熱潮。



聯合數位文創旗下圖文作者貓小姐Ms.Cat，溫柔又不失幽默的畫風，深受廣大貓奴喜愛，出版過《浮世貓繪》、《台灣貓日子》等多部繪本作品，吸引不少海內外粉絲喜愛，聯名限量商品一推出便造成粉絲搶購，許多海外粉絲也紛紛敲碗徵求代購。

貓小姐Ms.Cat與德國NaSaDen納莎登行李箱合作，推出兩款獨具風格的行李箱。圖／聯合數位文創提供

在粉絲引頸期盼下，貓小姐Ms.Cat與德國NaSaDen納莎登行李箱，再次推出全新聯名款行李箱，同步推出26吋及29吋兩種不同大小的行李箱，滿足不同旅行日程的需求。帶貓出遊是許多貓奴的夢想，不能帶貓出國，那就帶著「喵兜風」行李箱一起出發吧！相親相愛的貓情侶，互相依偎乘坐歐兜麥，獨特風格，一眼就能在眾多行李中認出自己的行李箱。26吋中型行李箱，適合短期旅行、輕裝出發。

貓小姐Ms.Cat與德國NaSaDen納莎登行李箱合作，推出兩款獨具風格的行李箱。圖／聯合數位文創提供