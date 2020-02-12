貓小姐Ms.Cat聯名旅行箱新登場 帶貓一起旅行吧！
喜愛旅行的貓奴們注意！貓小姐Ms.Cat聯名款行李箱又來囉！深受貓奴喜愛的貓系療癒圖文作家「貓小姐Ms.Cat」，日前與德國NaSaDen納莎登行李箱合作，推出兩款獨具風格的行李箱，粉系浪漫的「櫻の喵」、黑色奇幻的「潛水喵」，一推出便引起搶購熱潮。
聯合數位文創旗下圖文作者貓小姐Ms.Cat，溫柔又不失幽默的畫風，深受廣大貓奴喜愛，出版過《浮世貓繪》、《台灣貓日子》等多部繪本作品，吸引不少海內外粉絲喜愛，聯名限量商品一推出便造成粉絲搶購，許多海外粉絲也紛紛敲碗徵求代購。
在粉絲引頸期盼下，貓小姐Ms.Cat與德國NaSaDen納莎登行李箱，再次推出全新聯名款行李箱，同步推出26吋及29吋兩種不同大小的行李箱，滿足不同旅行日程的需求。帶貓出遊是許多貓奴的夢想，不能帶貓出國，那就帶著「喵兜風」行李箱一起出發吧！相親相愛的貓情侶，互相依偎乘坐歐兜麥，獨特風格，一眼就能在眾多行李中認出自己的行李箱。26吋中型行李箱，適合短期旅行、輕裝出發。
旅行天數較長、或是喜愛血拼大買特買，29吋「喵鞦遷」行李箱就是最好的選擇！可愛萌貓在楓葉間盪著鞦遷，陪你一起收藏旅行中的美好回憶。多功能收納內裡，搭配大空間可輕鬆收納旅遊戰利品，行李箱全面採用安全性高的TSA海關鎖，同時兼具機能實用性。更多「貓小姐Ms.Cat」最新動態可於Facebook搜尋「貓小姐Ms.Cat」。
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