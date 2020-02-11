防疫吃外帶！添好運「餐點＋飲料」145元、了凡送時蔬

考量武漢肺炎降低民眾在公開場合的需求，和億集團旗下的「添好運」、「了凡油雞飯‧麵」，即日起新推出外帶優惠。添好運規劃主餐＋飲料145元起的外帶輕鬆點方案，了凡則是點購外帶指定套餐，加贈時蔬一份。

添好運新推出的外帶方案中，主餐有酥皮焗叉燒包、脆皮冰火菠蘿油、花生西多士等，飲料則有波霸鴛鴦奶茶、招牌凍檸茶等選擇，組合價145元起。在了凡點購399元的三寶雙人餐，則加贈價值65元的時蔬一份。另外兩個品牌均與外送平台Foodpanda合作，除了供應店內餐點外，添好運還有情人節雙人套餐，每份998元，即日起至2月底期間，免收外送費。HOYII北車站商場也與UberEats合作，至2月底前，輸入指定優惠碼，消費滿180元即可享30元優惠。