以愛情電影為靈感 情人節花束結合兵乓球燈燦爛華美

你心愛的她最喜歡哪一部電影呢？今年的西洋情人節頂級花藝honeyDANIELS Florist丹尼爾花藝（HDF）以動人心弦的愛情電影為靈感，將電影中迷人的視覺印象，浪漫的經典台詞，化為5種鮮明調性，創作出洋溢情人節風情的花藝系列設計。花藝設計師並首度結合了乒乓球燈，細心編排入花束內，在情迷的夜裡，與花朵相映成趣，燦爛華美。

其中，《手札情緣》描摹初戀的刻骨銘心，花藝設計師以電影情節中那一封封情書，摩娑戀人們的雙眼，點燃信裡的字字句句為靈感，使用進口紅玫瑰、冰火玫瑰、紅鬱金香 、火鶴、奶茶大康、紅樹蘭、紅長壽花與尤加利葉，呈現出如火焰般的情愫。

第二部電影《遠離非洲》，劇中一望無際的草原，洶湧的情意，狂野如風，花藝設計師以白玫瑰、白桔梗、綠桔梗、伯利恆之、鐵線蕨、大圓葉尤加利、紫薊、大銀果、大海桐，來傳遞你的愛，使她無處可躲，無處可逃。

第三部電影《樂來越愛你》提醒著愛戀起落無常的怔忡，影片中那爵士樂音，穿透了靛紫色的星空，玻璃之城裡剔透燦放的霓虹，化成愛情記憶。花藝設計師以紫玫瑰、乒乓球燈、紫桔梗、紫羅蘭、紫乒乓、紫火鶴、紫風信子、紫翠珠與蝴蝶石竹，花朵與燦亮的燈泡，點亮戀人心中最曖昧的角落。

另一部則是鋪陳現實與虛擬之間距離的《雲端情人》，激發花藝設計師以粉紅、鮭橘、米色、咖啡色與大地色系，來呈現戀人之間與眾不同的愛，香檳玫瑰、米色大康、白桔梗、麻醉木、火鶴與水仙百合，則呈現畫意的詩情。

還有膾炙人口的《新娘百分百》，花藝設計師以田園粉玫瑰、粉鬱金香、粉大理、粉桔梗、粉翠珠，來呈現愛情的美好。

此外，honeyDANIELS Florist丹尼爾花藝（HDF）在每一年情人節都會推出的恆星花系列作品，更是品牌的人氣商品。設計精巧，做工細膩的恆星花，每一朵都經過特殊的防腐與乾燥處理，色澤飽滿，視覺上新鮮大方仿若新鮮花朵。