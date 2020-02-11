學《愛的迫降》孫藝真穿搭術！你也能進階成「白富美」名媛好氣質

夯劇《愛的迫降》持續熱播中，觀眾的情緒也隨著神仙CP玄彬、孫藝真的愛戀起伏，有溫馨更有虐心的劇情，讓人一看就上癮。而劇中的各種細節更是成為網友與影迷的關注焦點，包括拍攝場景，以及最重要的女主角穿搭，都是目前討論的話題。

孫藝真（右）在第8集的《愛的迫降》中配戴Josephine Aigrette戒指。圖／Netflix提供

由於劇本的設定，孫藝真化身成南韓「白富美」的財閥千金，因此除了落難在北韓的場景之外，每一回她出場都是把精品服飾穿好穿滿，包含配件都是名牌。不僅如此，由於《愛的迫降》深受觀眾的喜愛，連帶的孫藝真在劇中所使用的單品也成為各個品牌目前熱賣的品項之一。但或許要穿出如同她在劇中的名媛造型並非易事，但可以從配件入手，除了名牌包包之外，孫藝真在《愛的迫降》中所使用的首飾，也是打造出過人好氣質的要件。

孫藝真在《愛的迫降》多是配戴方型表款，來彰顯她財閥千金的好氣質。圖／Netflix提供

像是在第8集中，孫藝真就收到了Chaumet的Joséphine Aigrette鑽戒，這是品牌經典的設計之一，外觀靈感源自冠冕造型，還具備不同材質與鑽飾的款式。同樣在第13集的《愛的迫降》裡，回到南韓生活後，孫藝真以典雅套裝，搭配了Chaumet Jeux de Liens玫瑰金耳環，女星宋慧喬在過去的韓劇《男朋友》也使用過不同材質的同款單品，說明了這是打造名媛好氣質不可或缺的單品。另外，若是仔細去觀察，只要有使用腕表作為穿搭造型時，劇組都是讓孫藝真配戴了方型表款，除了有個性之外，還能讓人留下深刻印象。

孫藝真在第8集的《愛的迫降》中配戴Josephine Aigrette戒指，約26萬9,000元。圖／Chaumet提供

孫藝真在第13集的《愛的迫降》中配戴Jeux de Liens 18K玫瑰金耳環，約65,000元。圖／Chaumet提供