奧斯卡／霸氣紅vs.溫柔玫瑰　女星紅毯靠唇膏透好氣色

第92屆奧斯卡頒獎典禮落幕，許多好萊塢女星穿著華服、配戴頂級珠寶走上紅毯，想讓女星在鏡頭上更迷人，臉上的妝容更是重點，盤點今年女星的妝容趨勢，發現從唇膏可以分為「霸氣紅」與「溫柔玫瑰粉」，其中溫柔玫瑰色成為今年奧斯卡紅毯的大勢，眼妝方面還是以煙燻為主，特別能襯出好萊塢明星的眼睛深邃感。

小丑女瑪格羅比（Margot Robbie）是霸氣紅唇的代表，過往奧斯卡紅毯上，女星畫霸氣紅唇是必備的妝容，但今年溫柔粉當道，瑪格羅比的白皙膚色，恰恰適合擦上霸氣的紅唇，搭配她棕色的煙燻眼影，小巧思就是下眼皮也略帶點煙燻，整體視覺感更強烈。

溫柔粉的代表就很多了，氣質女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）穿上Dior訂製服現身，想要有好膚質，娜塔莉波曼上妝前先用迪奧逆時能量系列保養，唇妝使用迪奧超惹火絲絨唇露#446的溫柔玫瑰粉色，還疊擦了迪奧癮誘蜜潤光唇彩#629，多重質感水潤雙唇，讓娜塔莉波曼氣質爆表，台灣現在可買到迪奧超惹火絲絨唇露#459激似色，癮誘蜜潤光唇彩預計3～4月上市。

影后芮妮齊薇格（Renée Zellweger）也是溫柔掛的代表，身為影后不走霸氣路線，淡淡的溫柔玫瑰粉唇膏，讓她更有女人味，小訣竅是頰彩比唇膏同色系，但更淡一些，顯出好氣色。

曾經以霸氣紅唇稱霸的莎莉賽隆（‎Charlize Theron），這也是走溫柔感，唇部線條勾勒明顯，微微散出光澤感的唇膏，搭配深棕色眼影渲染，格外迷人。

其他如小潘潘潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz），唇妝是相對比較成熟感的暖玫瑰色，呼應眼上的深棕色彩妝，不過分張揚；驚奇隊長的布麗拉森 (Brie Larson) ，溫柔粉色唇膏與衣服的色系相互搭配，俐落的短髮梳起來，中性又霸氣。