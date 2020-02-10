世界最美便條紙首度有台灣建築！撕完後絕美博物館現身

由日本品牌TRIAD所設計的「OMOSHIROI BLOCK」紙雕模型便條紙，先前曾以栩栩如生的清水寺、東京鐵塔吸引不少文具迷目光，還因此被網友暱稱為「世界最美便條紙」，現在TRIAD將推出奇美博物館版的紙雕便條紙，這是該品牌首度與亞洲其他國家聯名合作，也是台灣獨家限定商品，就連日本國內也買不到。

這款奇美博物館紙雕便條紙以「森林中的博物館」為主題，每本便條紙乍看平凡，但當一張張便箋撕下後，就會看見綠色漸層的博物館慢慢浮現。當便條紙全部用完後，映入眼簾的是一座充滿雅氣的博物館隱身於綠意盎然的森林之中，仔細觀察，不但建築本體的立柱、圓頂唯妙唯肖，兩旁樹林的綠葉更是精巧。

此外，取用便箋的過程也充滿驚喜，便箋中隱藏了四種不同的紙雕圖案，包括奇美博物館戶外地標「阿波羅噴泉」、建築圓頂上方的「榮耀天使」、奇美重要典藏「沉思者」，以及奇美創辦人許文龍先生拉奏小提琴的剪影，每撕一張就有機會看到一款圖案。

TRIAD表示，做一款紙雕便條紙非常不易，奇美博物館的製作與清水寺同樣都是五顆星難度，為了要雕出完美精緻的模型建築，製作過程相當繁複，必須先繪出精細的圖稿，進行3D建模，模型做好後，經過嚴謹精確的設計與計算，再以雷射雕刻的方式切割出150張不同刀模的便箋，最後再以手工一張張拼成作品。