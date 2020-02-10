LV太子妃領軍走秀 Tory Burch印花也能帥氣瀟灑

Tory Burch在紐約時裝周發表2020秋冬系列作品，本季特別與Francesca DiMattio合作，除了將她的11件雕塑作品擺放在秀場作為裝飾之外，服裝上的印花也是由她所打造而成，不管是花卉或是抽象圖樣，都呈現出帶來清新瀟灑的藝術氣息，包括茱莉安摩爾、劉玉玲等人都出席看秀。

這場秀由俄羅斯超模同時也是LV集團太子妃的Natalia Vodianova領軍，自第一套印花褲裝的宮廷風剪裁就能感受到此系列的中性帥氣靈魂，Tory Burch從Francesca DiMattio的作品中感受到力度與力量，認為她模糊了男人女人、新舊、高低等絕對界線，而這種跳脫傳統框架的自由概念，更是現代衣著最盛行的搭配法則，於是在秋冬系列中，絲質的蕾絲襯衫外套上灰色格紋西裝、優雅柔美的長裙搭的是皮革靴款，大翻領片的大衣以圓弧肩線中和太過銳利霸氣的效果，皮革外套配百褶裙則是率性自在。