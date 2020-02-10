金色山茶花象徵堅定愛情！香奈兒超炫耀唇膏限定版來了

白色山茶花的花語是天真無邪、可愛、有魅力；紅色山茶花的花語則是天生麗質、高潔的理性。香奈兒（CHANEL）經典品牌標誌就是山茶花，要女性不只是帶著魅力及自信，更擁有著無與倫比的美麗。

情人節是最浪漫的日子，香奈兒也為情人們端出重新演繹的「香奈兒超炫耀的唇膏」、「香奈兒超炫耀的絲絨唇膏」，將唇膏蓋用金色山茶花，刻印在彩妝之上，共推出8款新色，從白色到紫色，就像是不同樣式的愛與美麗，金色山茶花，就如同情比金堅的愛情，更是情人節限定的夢幻逸品。

香奈兒超炫耀山茶花唇膏限定款，主打色推薦#337薄紗，一抹進入神秘質地的面紗之中，在情人節中更增添些神秘之美。#607絲緞，打造絲質柔滑感的唇膏，將滋潤質地透出唇形的柔美，就像是情人印記深深的烙印。#617斜紋軟呢，充滿絲絨的高級感色系，讓女人擁有自信及魅力展現，可說是一抹脫單色系。

唇膏還能搭配香奈兒唇線筆#166珊瑚玫瑰、#178蜜蘋果、#186桑葚，勾勒出完美女人唇部曲線必要神器，在情人節約會，更讓妳在感情之中無往不利。

另外還有幾款色系也不容錯過，香奈兒超炫耀山茶花唇膏#327雪紡、#637 麂皮、#347蕾絲、#357刺繡、#627天鵝絨，皆有搭配對應色系的唇線筆，#52蜜糖、#172 花茶、#182鮮莓、#176血橙、#184烤布蕾等。