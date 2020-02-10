奧斯卡／莎莉賽隆戴1.5億元高級珠寶豔冠女星 網「就算陪榜也值得！」

明星行頭解析！2020奧斯卡金像獎頒獎典禮順利落幕，但女星們在紅毯上的造型仍舊是網友及影迷的討論焦點，像是入圍最佳女主角的莎莉賽隆就配戴總價超過1.5億元的鑽石項鍊現身。而「驚奇隊長」布麗拉森貼身亮片刺繡女神裝，搭配了寶格麗珠寶，同樣很吸睛；娜塔莉波曼的卡地亞頂級珠寶系列黃鑽戒指則呼應了她服裝上的金色刺繡，典雅又高貴。

「神力女超人」蓋兒加朵搭配Tiffany Clara項鍊現身奧斯卡金像獎紅毯。圖／Tiffany & Co.提供

雖然已經陪榜多次，不過入圍本屆奧斯卡最佳女主角的莎莉賽隆，還是費心的妝點每一次頒獎典禮造型。此次，她身穿DIOR單肩式墨綠色禮服，搭配了Tiffany & Co.的高級珠寶出席典禮，烘托出霸氣，而且莎莉賽隆光是身上的項鍊，鑽石數也就多達165顆，而馬眼形切割的主石，還重達21克拉，因此總價超過1.5億元，讓人咋舌。而「驚奇隊長」布麗拉森現身紅毯也是引起一陣驚呼，有著亮片點綴的Celine禮服，加上BVLGARI的Divas'Dream系列頂級鑽石耳環、Serpenti 系列珠寶加持，讓她更加閃耀動人。

「驚奇隊長」布麗拉森混搭寶格麗高級珠寶現身奧斯卡金像獎紅毯。圖／BVLGARI提供

而娜塔莉波曼的身上的DIOR高級訂製禮服也是本屆奧斯卡紅毯的話題之一，也是少數有搭配斗篷的造型。為了與之搭配，她挑選了Cartier的Clash de Cartier系列鑽石耳環、頂級珠寶系列黃鑽戒指來和身上的色彩呼應。另外，「神力女超人」蓋兒加朵的奧斯卡紅毯戰袍也是別出心裁，Givenchy的兩截式禮服，由黑色透視蕾絲上身結合粉紅紗質裙裝，混搭了同樣由Tiffany & Co.工匠大師花費近兩年時間，打造的頂級Clara項鍊，鑽石重逾76克拉、價值超過6,000萬元，也是紅毯上數一數二的高貴行頭之一。

女星娜塔莉波曼配戴卡地亞珠寶，搭配DIOR高級訂製服現身奧斯卡金像獎紅毯。圖／路透社

寶格麗Serpenti系列玫瑰金鑽石窄版手環，約60萬元。圖／BVLGARI提供

Tiffany Clara鑽石項鍊，11克拉梨形切割鑽石主石，價格超過6,000萬元。

布麗拉森配戴寶格麗Divas'Dream系列頂級垂墜鑽石耳環，鑲嵌2顆梨形切割鑽石、4顆梨形切割鑽石、16顆花式切割鑽石、8顆圓形明亮切割鑽石與密鑲鑽石，價格店洽。圖／BVLGARI提供

寶格麗Serpenti系列玫瑰金窄版鑽石戒指，約18萬6,300元。圖／BVLGARI提供

卡地亞Clash de Cartier系列鑽石耳環，約42萬1,000元。圖／Cartier提供

Tiffany 2020秋季高級鑽石項鍊，馬眼形切割的主石重達21克拉，總價超過1.5億元。圖／Tiffany & Co.提供

寶格麗Serpenti系列玫瑰金鑽石戒指，約21萬3,900元。圖／BVLGARI提供