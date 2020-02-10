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會變豬！吉卜力公園5大園區 重現「神隱少女」美食街
預計將於2022年登場的吉卜力公園（ジブリパーク），近期公佈一系列館內最新設施的模擬圖，包括有「神隱少女」當中的美食街，還有魔法公主、龍貓、魔女宅急便等等一系列經典動漫電影中的場景，讓粉絲們可以走進吉卜力的奇幻世界之中。
倍受外界期待的吉卜力公園，座落於日本愛知縣的「愛．地球博紀念公園」之內。整座公園區分為妖怪之里、青春之丘、吉卜力大倉庫、咚咚森林以及魔女之谷等5大區塊，每個主題區域內都會有相對應的卡通主題與不同的特色。
「神隱少女」的故事開端，就是千尋的父母誤吃神明的食物、轉化為豬。在吉卜力大倉庫內，就會以油屋前的美食街為主題，打造成為奇幻的街區，在此也可買到眾多的紀念週邊。「青春之丘」則是以「霍爾的移動城堡」為元素，建構起幻想科學風格的鐘樓建築物，另外還可見到「貓的報恩」、「心之谷」等作品內的貓事務所、地球屋等等代表性的建築物。
除此之外，根據最新的資料與模擬圖顯示，「咚咚森林」則是打造出「龍貓」中的小月與小梅的家、神社、散步道路；魔女宅急便中的琪琪的家，則是會在「魔女之谷」當中重現。「妖怪之里」將會再現「魔法公主」內的村落、與達達拉城，民眾可以看見箭塔、山豬神、魔神。另外「吉卜力大倉庫」還將會展出吉卜力的相關作品，同時還會有企劃展、咖啡廳。
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