會變豬！吉卜力公園5大園區　重現「神隱少女」美食街

預計將於2022年登場的吉卜力公園（ジブリパーク），近期公佈一系列館內最新設施的模擬圖，包括有「神隱少女」當中的美食街，還有魔法公主、龍貓、魔女宅急便等等一系列經典動漫電影中的場景，讓粉絲們可以走進吉卜力的奇幻世界之中。

倍受外界期待的吉卜力公園，座落於日本愛知縣的「愛．地球博紀念公園」之內。整座公園區分為妖怪之里、青春之丘、吉卜力大倉庫、咚咚森林以及魔女之谷等5大區塊，每個主題區域內都會有相對應的卡通主題與不同的特色。

「神隱少女」的故事開端，就是千尋的父母誤吃神明的食物、轉化為豬。在吉卜力大倉庫內，就會以油屋前的美食街為主題，打造成為奇幻的街區，在此也可買到眾多的紀念週邊。「青春之丘」則是以「霍爾的移動城堡」為元素，建構起幻想科學風格的鐘樓建築物，另外還可見到「貓的報恩」、「心之谷」等作品內的貓事務所、地球屋等等代表性的建築物。