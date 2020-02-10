享受零束縛的親密關係 情人節內衣粉色系無鋼圈設計夯

一年一度的情人節就要到來，在這個浪漫時刻為自己也為心愛的他打扮一下吧！黛安芬特別推出兩款典雅粉色系內衣，並以訴求極度舒適的無鋼圈設計，要讓女性朋友們輕鬆自在的展現優雅迷人風采。

黛安芬「俏麗佳人系列記憶枕無鋼圈款」以新一代記憶罩杯自然集中胸型，無鋼圈則給予零束縛的支撐，同時，全新「俏麗佳人系列記憶枕無鋼圈款 - 玫瑰粉」此次還特別力邀來自台灣的國際時尚超模Gia唐熒霜演繹，示範浪漫迷人、甜而不膩的性感丰采。

另一款「輕羽飛舞系列薄襯無鋼圈款-飄逸粉」，則採加高脇邊設計搭配雙層無痕網布，雙層側壓設計加強穩定和包覆力，搭配精緻刺繡蕾絲勾勒花卉輪廓，讓女性們在這個浪漫節日，都能愛上散發自信與魅力的自己，享受零束縛的精彩。