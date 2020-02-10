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女神最殺唇膏色號曝光！ Jennie泰奶顯白、泫雅豔紅霸氣
講到美妝，許多台灣女孩都會喜歡韓妞的妝容，許多韓系女神們也換上全新妝容，其中唇膏更是許多人最愛跟女神擦同款色號，以下就來盤點，近期韓系女神們，包括泫雅、Jennie與Yeri最愛的唇膏色號與品牌。
泫雅／YSL情挑誘吻星鑽蜜唇膏#12
泫雅的妝容向來以精緻與大膽著稱，特別喜歡強調嘴唇的豐滿，因此她使用的唇膏，顏色都很霸氣，日前她曝光自己最新愛用的唇膏，就是YSL在2020年全新上市的情挑誘吻星鑽蜜唇膏，色號為#12嗆辣明星，豔紅中帶點深色調的霸氣感，擦上去還散發出星鑽光芒，難怪被取名為「嗆辣明星」，根本就是泫雅的專屬唇膏啊。
Jennie／HERA SENSUAL SPICY NUDE GLOSS唇蜜#422
被稱為人間香奈兒的BLACKPINK團員Jennie，從時尚品味到妝容，都是許多女孩追隨的焦點，她擁有一張無害的臉，清純迷人的模樣，也因此Jennie化妝多以淡妝、素顏妝容為主，但在唇彩的選擇上，Jennie也喜歡裸色系。
Jennie身為彩妝品牌HERA的代言人，非常盡責，近期她最愛的唇彩，就是HERA的SENSUAL SPICY NUDE GLOSS唇蜜，色號為#422 LINGERIE，水潤保濕度十足，帶點淡淡泰奶色，是亞洲女孩想要顯白的首選。
Yeri／COLETTE霧面唇膏#7
韓當紅女團Red Velvet的成員Yeri，是成員中年紀最小的代表，近期她宣布自創美妝品牌COLETTE，當然得當個盡責的創辦人，她最近出席活動最愛的唇膏，就是COLETTE的霧面唇膏，色號#7，是其中最豔麗的顏色，帶點桃紅的大紅唇妝，是許多韓妞最愛的紅唇色，而且擦上#7，也是非常顯白，走在路上一定能吸引目光。
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