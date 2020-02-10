奧斯卡紅毯／影帝Rami Malek奪第一帥 基奴李維帶最強「配件」 登紅毯

第92屆奧斯卡頒獎典禮今天盛大展開，紅毯現場星光熠熠相當熱鬧，除了女星們盛裝出席之外，也是男星們拚帥的時刻。除了「甜茶」「甜茶」Timothée Chalamet以工裝登場引起熱議之外，影帝Rami Malek的一身不同質感黑的造型，獲得各個媒體選為紅毯第一帥。但這些都沒有比「男神」基奴李維帶著打扮時髦的媽媽一起走紅毯，更讓人意外。

Timothée Chalamet打破奧斯卡頒獎典禮，男星就一定要穿正裝的習慣，以休閒造型現身紅毯。圖／摘自GQ USA

「甜茶」Timothée Chalamet打破奧斯卡頒獎典禮，男星就一定要穿正裝的習慣，他今天以休閒造型現身，果然引起網友們的熱烈討論。部分的人認為「有顏質就是任性」，大概只有Timothée Chalamet不穿西裝還是可以獲得正面評價。此外，晚宴正式西裝，包括了Tuxedo、絲光領禮服仍是多數男星的選擇；而在這當中，影帝Rami Malek被公認為穿的最為出色，他身穿了Saint Laurent黑色劍領雙排扣西裝，內搭黑色襯衫與同色領結。雖然是一身黑，但因為不同的質感堆疊，創造出豐富的層次，加上合身的剪裁，成為奧斯卡紅毯第一帥。

「男神」基奴李維帶著打扮時髦的媽媽一起走紅毯，讓不少人感到意外。圖／美聯社

另外，曾獲得奧斯卡最佳男配角的Mahershala Ali也是一身黑的造型，不過他這套Ermenegildo Zegna XXX的西裝，在剪裁上則顯見巧思，把和服綁帶的元素運用其中，而顯得獨特。 近來只要出席紅毯都會攜伴同行的男神基奴李維，這一回也帶上了「白髮女郎」一同現身，不過這次女主角則是媽媽，打扮入時絲毫不輸其他女星，讓人大感意外。不過，基奴李維的帥氣穿搭也不輸老媽，挑選了三件式的晚宴西服出席，十分看重典禮。

男星Mahershala Ali（左）的Ermenegildo Zegna XXX的西裝，在剪裁上則顯見巧思，把和服綁帶的元素運用其中，而顯得獨特。圖／摘自GQ USA

入圍最佳男主角及男配角的安東尼奧班德拉斯、李奧納多迪卡皮歐、湯姆漢克斯，還有以及獲得本屆影帝的「小丑」瓦昆菲尼克斯等人，穿搭都是走經典路線。黑色西裝外套內搭白襯衫、黑領結，有著不過不失的表現，但也適時的修飾了每個人的身材上的缺點，可以說仍是眾家男星的紅毯必備。但每個人在材質與領片剪裁上的挑選不盡相同，也凸顯了每個人的特質，所以瓦昆菲尼克斯特意搭配了太陽眼鏡登場，為自己添加造型亮點。

湯姆漢克斯以黑色西裝外套內搭白襯衫、黑領結造型登奧斯卡紅毯。圖／摘自GQ USA

李奧納多迪卡皮歐以黑色西裝外套內搭白襯衫、黑領結造型登奧斯卡紅毯。圖／摘自GQ USA

2020奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯以晚宴西裝走紅毯，特意搭配了太陽眼鏡登場，為自己添加造型亮點。圖／摘自GQ USA