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回歸「黑白」主流 奧斯卡紅毯女星偏愛低調美
第92屆奧斯卡頒獎典禮吹起經典低調風格，許多女星選擇黑色禮服或剪裁簡約的款式走上紅毯，也幾乎沒有太多大面積的珠寶飾品點綴，主要還是把焦點放在服裝的材質與細節巧思。
包括「小丑女」瑪格羅比、潘妮洛普克魯茲、露西波頓以及在典禮中演出的怪奇比莉都以香奈兒服裝出席典禮，瑪格羅比的薄紗禮服胸前搭配寶石裝飾，露肩緞帶長袖設計復古飄逸脫俗。潘妮洛普則是穿上綴有山茶花的蓬裙，搭配珍珠腰帶顯得更為優雅。
選穿Dior的莎莉賽隆與娜塔莉波曼，分別以高衩曳地禮服與長袍裝展現霸氣。莎莉賽隆用不對稱剪裁穿出個性，娜塔莉波曼則是以精緻貴氣刺繡薄紗外罩長袍流露皇后般的氣勢。而魯妮瑪拉的鏤空雕花禮服，則是出自Alexander Mcqueen。瑟夏羅南的GUCCI禮服以黑白立體飾裙配粉藍色長裙，打造高調的層次美。
芮妮齊薇格的Armani露單肩不對稱長袖訂製服以貼身設計展現身材曲線，亮片堆疊的細節又帶點未來感。同樣穿Armani的蘿拉鄧恩，禮服上的流蘇裝飾則是流露一絲東方韻味。蕾雅瑟杜的Louis Vuitton黑白花苞蓬裙，上下身風格迥異的剪裁同時結合了現代與古典兩種風貌。
史嘉蕾喬韓森的Oscar de la Renta金色緞面禮服，以細線纏繞的設計呈現慵懶的垂墜姿態。CELINE玫瑰金色亮片與珠綴高級訂製斗蓬禮服則是用胸前深V又開高衩的剪裁，讓布麗拉森既能重現銀幕上女超人的帥氣風采同時火辣性感。
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