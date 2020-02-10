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台灣燈會開幕二天93萬人次 500台無人機最吸睛
2020台灣燈會后里主展區前天開幕，開幕二天人潮多，已達到93萬2705人次，開幕當天原本安排的無人機展演因風力及安全考量取消，昨晚天氣條件符合標準，台中市政府觀光旅遊局除原排晚上7點10分安排無人機展演，更加碼8點10分演出，500台無人機同時在夜空中變化為流星雨、台灣燈會在台中等各種精彩圖案，遊客拍照驚呼。
台灣燈會打破國內無人機展演架數紀錄，透過2D平面圖型構築3D圖案的變化，讓成像更顯立體，昨晚在夜空中整齊劃一變化各種圖案，從流星雨、台灣燈會在台中、金錢鼠新年送元寶、燈籠、新春快樂、財神爺送紅包到后里薩克斯風，充滿視覺效果。
「台灣燈會真的處處充滿驚喜！」一位林姓遊客說，無人機表演的台中字樣、后里薩克斯風，都讓他印象深刻；「真的好厲害！」一名學生說，他以為是看板的LED燈，結果是無人機表演，讓人震撼。
市府觀光旅遊局表示，閉幕日2月23日當天將有全台規模最大的800台無人機展演，原訂的開幕表演則移至2月15日；而2月9日至22日每天安排一場500台無人機展演；此外，2月14日西洋情人節當日將打造限定專屬甜蜜戀人主題的展演，推薦民眾遊台中，日賞美景饗美食，夜賞花燈宿好旅。
觀旅局提醒，無人機的展演受天候影響甚大，為考量展演的完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風則延後或取消展演，相關資訊會立即在現場廣播及APP推播給民眾第一手消息，無人機詳細展演時間及訊息可上至「2020台灣燈會」網站查詢。
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