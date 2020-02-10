士林官邸鬱金香展本周亮麗登場 10萬株歷屆之最

每到春暖花開的時節，士林官邸已成為賞花必遊景點，「2020士林官邸鬱金香展-鬱見你真好」將於本周登場，展期自2月14日至2月23日，展出日本及荷蘭的鬱金香合計10萬株，株數歷屆最多，展場佈置融入荷蘭與日本礪波市鬱金香公園的元素，與色彩鮮豔亮麗的鬱金香花海映襯，上演一場繽紛燦爛的視覺饗宴，預計開幕當天花況約2成，直到2月19、20日將滿開綻放。

台北市政府今天舉行士林官邸鬱金香展前記者會，台北市工務局長林志峯表示，這次展覽除了西式庭園及踏青區，更擴大展場至中式庭園，共計展出10萬株鬱金香，包含各種杯型及羽狀繽紛多色的鬱金香，且選在西洋情人節開幕，讓大家感受愛戀氛圍。

這次展出近20種不同花色，包括紅、黃、粉、紫、白、桔、黑、雙色等，合計10萬株鬱金香及風信子，除了靜態花卉展覽外，例假日在士林官邸楓香舞台還安排表演活動，例如薩克斯風、日本舞、佛朗明哥及踢踏舞等。

台北市公園處園藝管理所主任賀綺華補充，展覽期間與士林區周邊業者合作，推出鬱金香展覽期間的限定好康優惠，在展期間至指定店家消費，並出示2020鬱金香展官網電子優惠券畫面，即可享有獨家好康。

另外，園區內設立「鬱見市集」，推出包括鬱金香種球、花卉及相關文創商品等，讓民眾來鬱金香展看好看滿、買好買滿，同時花展期間舉辦「上傳美照送好禮」抽獎活動，相關訊息可至官網（http://2020tushow.gov.taipei）查詢。