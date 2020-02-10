娜塔莉波曼Bar Jacket裡什麼都沒穿 詮釋DIOR歷史經典輪廓

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在今年1月發表了2020春夏高級訂製服，以希臘女神的意象打造高雅的裙裝，並再度重申她鍾愛的女性自主題材，除了長袍裝之外，以雅典娜為靈感，點綴麥穗、延伸藤格紋的金色Bar Jacket裙裝，華麗耀眼，歷時73年，在1947年首度問世的Bar Jacket，至今仍是DIOR女裝的標誌輪廓。

Bar Jacket是穿越時空的經典之作，也是Dior先生首度發表時裝就成功建立的形象，展現巴黎女子的自信，獨特且具辨識度的剪裁，包括開放式領口、收緊的腰部、柔和的肩線以及強調臀部線條，將巴斯克（Basque）式的玲瓏有緻轉換到西裝外套，體現了「新風貌（The New Look）」系列，品牌留存的歷史影像也成就Bar Jacket的雋永。

在品牌的歷史沿革中，DIOR歷任創意總監對Bar Jacket也重新演繹，在Maria Crazia Chiuri的設計中則延伸了獨特、大膽的個性，例如2019秋冬系列加上了中性、陽剛的特質，以線條、格紋、丹寧的變化讓Bar Jacket有清新多變的新貌，2019秋冬高級訂製服則以黑色短花呢面料呈現，2020春夏融入了原始森林的質樸風格，運用高級絲綢與手工編織酒椰葉打造手感溫暖的服裝。歷年來，Bar Jacket輪廓的服裝也是女星走紅毯、出席活動的選擇，包括Angelababy、莎莉賽隆（Charlize Theron）、瑪莉詠．柯蒂亞（Marion Cotillard）等，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在曾在出訪巴黎時選穿Bar Jacket套裝，娜塔莉波曼（Natalie Portman）更是曾經以裡面什麼都沒穿的中空性感，表現Bar Jacket的自信有型。

█時代更迭 歷任創意總監演繹Bar Jacket風格鮮明

Bar Jacket是代表DIOR的經典之一，在歷任創意總監的設計中，始終有針對Bar Jacket打造的新作或延續其輪廓的發想，Dior先生以幸運數字8的束腰、豐臀線條，打造女性化曲線，也締造五○年代的流行時裝樣貌。

★Marc Bohan領導品牌至1989年，他微調了DIOR的輪廓，創造了「修長風格（Slim Look）」，也在Bar Jacket的既定線條中，以高級面料和黑白色系塑造七○年代的優雅Bar Jacket，也順應潮流的搭襯了當時的迷你裙風潮。

★來自義大利的Gianfranco Ferre則為DIOR帶來建築式的美學，在他手中的Bar Jacket搭襯頸間碩大的蝴蝶結，創作出熱情洋溢的姿態，也以不對稱的線條，勾勒出趣味且具有個性的剪裁。

★John Galliano在1996年執掌後，大量使用珠飾、斜紋剪裁和大膽鮮亮的色彩，呈現戲劇化的設計，他設計的Bar Jacket特別顯現高級訂製服的底蘊，不論是褶襉、融入埃及古文明或是書寫藝伎服裝文化，都讓Bar Jacket有出人意表的浮誇張力。