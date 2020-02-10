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奧斯卡紅毯／雞尾酒戒指回歸！瑪格羅比、芮妮畫龍點睛
第92屆奧斯卡頒獎典禮於洛杉磯時間今（2月9）日登場，紅毯裝扮正是女星時尚品味競技場。而以往珠寶曾經流行大件澎湃的項鍊、近年來流行大型垂墜耳環，邁入2020年代的第一個奧斯卡紅毯，，似乎搶眼的大型雞尾酒戒指嘅成為主流寵兒。
《從前有個好萊塢》入圍女配角「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）穿著骨董香奈兒深藍色天鵝絨禮服，簡單配戴香奈兒的珍珠戒指，和耳環，不過度搶戲的服裝和珠寶，恰如其分詮釋女配角。《茱蒂》入圍最佳女主角芮妮齊薇格（Renée Zellweger）同樣是穿單肩白色亮片合身禮服，妝髮乾淨俐落、手上僅配戴David Webb的白色水晶大戒指，優雅脫俗，也讓人能好好聚焦她精彩的演技。
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