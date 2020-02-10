奧斯卡紅毯／白色單肩禮服絕美！莎瑪桂冠和芮妮拼女神

第92屆奧斯卡頒獎典禮於洛杉磯登場，今年有眾多女星穿著白色禮服登上紅毯，蔚為風氣，不過她們都以聰明的珠寶搭配和款式選擇避開了婚紗感，呈現簡約俐落的美感。以《海芮》（Harriet）入圍最佳女主角的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）穿著白色Versace禮服，上半身設計充滿不對稱線條，所以搭配了滿手璀璨的白鑽戒指，美又有爆點，深受一片好評。同樣入圍最佳女主角的芮妮齊薇格（Renée Zellweger）也選擇了穿單肩白色亮片合身禮服，禮服來自亞曼尼高級訂服，搭配乾淨簡約的妝髮襯托好氣色，連珠寶都只有手上一枚David Webb的白色水晶大戒指，散發完美優雅的氣質。

莎瑪海耶克（Salma Hayek）穿著古馳Gucci白色單肩禮服，配戴寶詩龍（Boucheron）的鑽石冠冕及耳環，彷彿女神下凡，受訪時她卻露出小粉絲的表情表示今天重點是帶女兒來看怪奇比莉（Billie Eilish）的表演，相當可愛。而法國女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）穿著路易威登白色禮服，大份量感裙擺洋溢年輕氣息，搭配蕭邦（Chopard）的花環造型耳環恰到好處。 莎瑪海耶克配戴的寶詩龍Feuilles d'Acanthe 頂級珠寶手鐲。圖／寶詩龍提供 芮妮齊薇格穿亞曼尼高級訂製服配戴David Webb雞尾酒戒指。圖／取自IG @davidwebbjewels 入圍最佳女主角的辛西婭艾利沃穿著白色Versace禮服，搭配了滿手璀璨的白鑽戒指。圖／取自 IG @theacademy 莎瑪海耶克穿著白色單肩禮服，配戴寶詩龍的鑽石冠冕及耳環，彷彿女神下凡。圖／取自IG @salmahayek