「甜茶」Timothée Chalamet工裝造型登奧斯卡紅毯 網「他總是讓人驚艷」

眾所期待的2020年奧斯卡金像獎在大雨中登場，但眾家明星仍盛裝登場，在紅毯上拚帥比美。「甜茶」Timothée Chalamet成為少數沒有以西裝造型登場的男星，而布萊德彼特（Brad Pitt）也沒再放頒獎典禮鴿子，身穿晚宴西服現身。另外，總是以造型引起討論的Billy Porter也沒讓人失望，腳踩將近15公分高的高跟鞋搭配女裝登場。

雖然沒有入圍此次2020年奧斯卡金像獎，不過「甜茶」Timothée Chalame還是以「小婦人」作品一同走上紅毯。和過去不同的是，這次他沒有選擇任何的西裝，而是穿了PRADA的休閒夾克搭配深色長褲出現，即便如此，他還是以迷人的氣質，獲得現場鎂光燈的關注，網友更說「他總是讓人驚艷」。

布萊德彼特以黑色絨面晚宴西服搭配黑色領結現身2020年奧斯卡金像獎頒獎典禮。圖／摘自WWD

而最佳男配角獎呼聲極高的布萊德彼特，一如過去的頒獎典禮，他選擇黑色絨面晚宴西服搭配黑色領結現身，雖然是最保守跟不會出錯的選擇，可是配上他益發成熟的魅力，還是引起不少的討論。向來「衣不驚人死不休」的男星Billy Porter在此次奧斯卡紅毯，則是直接換上Giles Deacon採用金色羽毛組成上身禮服出席，特別的是還腳踩近15公分跟高的鞋款，讓人佩服他依舊能駕馭這麼高難度的造型。