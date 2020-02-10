謠言衛生紙衛生綿被亂搶 她：台中沒缺貨

貧富差距日益懸殊的擴大惡化，似乎已成為全世界大多數的國家，所共同面臨的棘手問題，財富過度集中在少數富豪手中，也讓窮人與富人間的階級對立，逐漸成為難以跨越的一道鴻溝。韓國導演奉俊昊，擅長以重大議題來描繪社會底層的真實樣貌，以及對於政局時事的冷嘲熱諷，像是《殺人回憶》的威權體制，《駭人怪物》的家庭縮影，《非常母親》的絕對母愛，這次則是以《寄生上流》來探討韓國極為嚴重的貧富差距問題，更以本片成為首位獲得坎城影展金棕櫚獎的韓國導演。

2020-02-10 12:59