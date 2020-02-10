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謠言衛生紙衛生綿被亂搶 她：台中沒缺貨
南部有女網友上臉書抱怨，她昨天要買衛生棉，跑了4家全聯，她要買的品牌全部沒貨，衛生紙通通空蕩蕩，衛生棉也所剩無幾，問店員才知，又有謠言，讓大家受影響亂搶，貼文一出，各縣市網友留言，有人說自己也遇到掃衛生紙亂象，一名台中女網友說：台中沒缺貨喔。
貼文女網友說，她昨天下午跑到第二家的時候，店員剛好有空就問了一下，「果然是有被謠言煽動的笨蛋在掃貨，店員也是一臉莫名其妙+無奈+白眼」。女網友說，搶口罩搶衛生紙就已經很無言了，搶衛生棉到底有三小意義？
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