快訊

直播／武漢肺炎疫情持續擴大 11日起港澳人士學生暫緩來台

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「歌舞冰上」蘇黎世首演 冬奧花式滑冰冠軍勇敢做自己

聯合報 / 特派記者陳宛茜／瑞士蘇黎世即時報導
15歲就拿到冬奧花式溜冰冠軍的阿麗娜．扎吉托娃，是冬奧史上第二年輕的滑冰冠軍。記者林伯東/攝影

在英國「靈魂歌姬」蕾貝卡‧弗格森空靈的歌聲中，平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜高舉右足跳起「貝爾曼旋轉」，宛如一顆水滴在冰上快速旋轉，美得令觀眾屏息。而當夫妻檔冬奧雙人滑冰冠軍塔提亞娜和馬克西姆上場，蕾貝卡唱起「除了愛無一真實」，兩人在纏綿的情歌中完成拋跳、死亡迴旋等動作，幾乎融為一體；全場瞬間滿溢粉紅泡泡，彷彿提早慶祝情人節。

結合花式滑冰明星和國際歌手、特技和舞蹈的冰上表演節目「歌舞冰上（Art On Ice）」，上周在瑞士蘇黎世Hallenstadion體育館舉行第25屆首演。五場演出場場爆滿，吸引逾5萬人觀賞。演出期間，掛上「歌舞冰上」 華麗海報的電車在城內穿梭，每場演出前後都有大型派對，為處於冬季尾巴的蘇黎世帶來歡樂氣息。

在瑞士，冰雪是民眾的日常；25年來年年舉辦、以冰雪融合各種娛樂形式的「歌舞冰上」，也成為瑞士人的冰雪慶典和集體記憶。「這是我送給孩子的耶誕禮物。」帶著女兒來看秀的索妮雅說，女兒即將開始學滑冰，她希望透過「歌舞冰上」，讓她用歡樂和充滿想像力的方式進入冰上世界。

「歌舞冰上」也是滑冰選手的嶄新舞台。冬奧史上第二年輕的滑冰冠軍阿麗娜．扎吉托娃，不久前宣布暫時退出比賽，卻站上了 「歌舞冰上」。她受訪時表示 :「在這裡我能做自己、也和觀眾更接近。」當她在冰上踏出優雅而勇敢的步伐時，讓人想起「冰雪奇緣」裡追尋自我的艾莎公主。

製作人Oliver Honer 1996年創辦「歌舞冰上」前，是世界排名第八的瑞士滑冰奧運選手，沒人比他更了解冰雪的魔力。奧利佛眼光精準，每年從各項國際滑冰比賽中找到具明星魅力的選手，配上當紅的國際歌手和音樂家、樂團，以及令人目眩神迷的特技和舞蹈，打造「冰上歌舞」為結合運動和藝術、滑冰和演唱會、全世界獨一無二的表演藝術。

「歌舞冰上」每次演出的故事和陣容都不同。以今年的瑞士場為例，由瑞士知名喜劇演員Marco Rima擔任主持人，他穿著冰鞋上場，帶領觀眾從百年後的「冰河世紀」回看這個時代，從中帶出各領域明星的表演、穿插幽默笑話與歷史知識，夢幻而詩意。台北場則將邀來以「當男人愛上女人」走紅的國際巨星麥可．波頓擔任主唱，滑冰明星則有阿麗娜、塔提亞娜和馬克西姆、哈維爾．費南德茲等，並邀來加拿大幻光馬戲團共同演出。

●由聯合數位文創主辦、遠東集團冠名贊助的「Art on Ice 歌舞冰上」，4月10日至12日在台北小巨蛋登場，遠東卡友獨享八八折優惠，只在udn售票網https://pse.is/LWF3F，或至ibon、萊爾富、全家機台購買，大宗購票請洽客服專線（02）7721-6955＃1。

瑞士 奧運
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

瑞士公投結果出爐 逾6成選民支持反恐同新法

四月來台 「歌舞冰上」蘇黎世首演 5萬人爭睹

瑞士公投結果預測 料過半數選民支持反恐同新法

極右派政黨阻反恐同新法 瑞士訴諸公投

相關新聞

女神最殺唇膏色號曝光！ Jennie泰奶顯白、泫雅豔紅霸氣

講到美妝，許多台灣女孩都會喜歡韓妞的妝容，許多韓系女神們也換上全新妝容，其中唇膏更是許多人最愛跟女神擦同款色號，以下就來...

U值媒／寄生上流 窮酸的味道 你聞到了嗎？

貧富差距日益懸殊的擴大惡化，似乎已成為全世界大多數的國家，所共同面臨的棘手問題，財富過度集中在少數富豪手中，也讓窮人與富人間的階級對立，逐漸成為難以跨越的一道鴻溝。韓國導演奉俊昊，擅長以重大議題來描繪社會底層的真實樣貌，以及對於政局時事的冷嘲熱諷，像是《殺人回憶》的威權體制，《駭人怪物》的家庭縮影，《非常母親》的絕對母愛，這次則是以《寄生上流》來探討韓國極為嚴重的貧富差距問題，更以本片成為首位獲得坎城影展金棕櫚獎的韓國導演。

奧斯卡紅毯／影帝Rami Malek奪第一帥 基奴李維帶最強「配件」 登紅毯

第92屆奧斯卡頒獎典禮今天盛大展開，紅毯現場星光熠熠相當熱鬧，除了女星們盛裝出席之外，也是男星們拚帥的時刻。除了「甜茶」...

回歸「黑白」主流 奧斯卡紅毯女星偏愛低調美

第92屆奧斯卡頒獎典禮吹起經典低調風格，許多女星選擇黑色禮服或剪裁簡約的款式走上紅毯，也幾乎沒有太多大面積的珠寶飾品點綴...

台灣燈會開幕二天93萬人次 500台無人機最吸睛

2020台灣燈會后里主展區前天開幕，開幕二天人潮多，已達到93萬2705人次，開幕當天原本安排的無人機展演因風力及安全考...

士林官邸鬱金香展本周亮麗登場 10萬株歷屆之最

每到春暖花開的時節，士林官邸已成為賞花必遊景點，「2020士林官邸鬱金香展-鬱見你真好」將於本周登場，展期自2月14日至...

娜塔莉波曼Bar Jacket裡什麼都沒穿 詮釋DIOR歷史經典輪廓

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在今年1月發表了2020春夏高級訂製服，以希臘女神的意象打造高...

奧斯卡紅毯／雞尾酒戒指回歸！瑪格羅比、芮妮畫龍點睛

第92屆奧斯卡頒獎典禮於洛杉磯時間今（2月9）日登場，紅毯裝扮正是女星時尚品味競技場。而以往珠寶曾經流行大件澎湃的項鍊、...

奧斯卡紅毯／白色單肩禮服絕美！莎瑪桂冠和芮妮拼女神

第92屆奧斯卡頒獎典禮於洛杉磯登場，今年有眾多女星穿著白色禮服登上紅毯，蔚為風氣，不過她們都以聰明的珠寶搭配和款式選擇避...

「甜茶」Timothée Chalamet工裝造型登奧斯卡紅毯 網「他總是讓人驚艷」

眾所期待的2020年奧斯卡金像獎在大雨中登場，但眾家明星仍盛裝登場，在紅毯上拚帥比美。「甜茶」Timothée Chal...

謠言衛生紙衛生綿被亂搶 她：台中沒缺貨

南部有女網友上臉書抱怨，她昨天要買衛生棉，跑了4家全聯，她要買的品牌全部沒貨，衛生紙通通空蕩蕩，衛生棉也所剩無幾，問店員...

「歌舞冰上」蘇黎世首演 冬奧花式滑冰冠軍勇敢做自己

在英國「靈魂歌姬」蕾貝卡‧弗格森空靈的歌聲中，平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜高舉右足跳起「貝爾曼旋轉」，宛如一顆水滴...

熱門新聞

口罩殺菌就能「復活」？ 專家：少了這個還是不行

口罩不夠讓給家人戴 兒這句話讓父罵：太自私

明低溫破10度 周四鋒面帶雷雨襲台又變冷

周日鋒面後有強冷空氣南下 吳德榮：有達寒流的機率

搶到口罩別高興太早 專家：不合格戴了比沒戴更糟

才開幕就滿到3月！王品「和牛涮」2人打8折、4人享7折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。