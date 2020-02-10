「歌舞冰上」蘇黎世首演 冬奧花式滑冰冠軍勇敢做自己

在英國「靈魂歌姬」蕾貝卡‧弗格森空靈的歌聲中，平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜高舉右足跳起「貝爾曼旋轉」，宛如一顆水滴在冰上快速旋轉，美得令觀眾屏息。而當夫妻檔冬奧雙人滑冰冠軍塔提亞娜和馬克西姆上場，蕾貝卡唱起「除了愛無一真實」，兩人在纏綿的情歌中完成拋跳、死亡迴旋等動作，幾乎融為一體；全場瞬間滿溢粉紅泡泡，彷彿提早慶祝情人節。

結合花式滑冰明星和國際歌手、特技和舞蹈的冰上表演節目「歌舞冰上（Art On Ice）」，上周在瑞士蘇黎世Hallenstadion體育館舉行第25屆首演。五場演出場場爆滿，吸引逾5萬人觀賞。演出期間，掛上「歌舞冰上」 華麗海報的電車在城內穿梭，每場演出前後都有大型派對，為處於冬季尾巴的蘇黎世帶來歡樂氣息。

在瑞士，冰雪是民眾的日常；25年來年年舉辦、以冰雪融合各種娛樂形式的「歌舞冰上」，也成為瑞士人的冰雪慶典和集體記憶。「這是我送給孩子的耶誕禮物。」帶著女兒來看秀的索妮雅說，女兒即將開始學滑冰，她希望透過「歌舞冰上」，讓她用歡樂和充滿想像力的方式進入冰上世界。

「歌舞冰上」也是滑冰選手的嶄新舞台。冬奧史上第二年輕的滑冰冠軍阿麗娜．扎吉托娃，不久前宣布暫時退出比賽，卻站上了 「歌舞冰上」。她受訪時表示 :「在這裡我能做自己、也和觀眾更接近。」當她在冰上踏出優雅而勇敢的步伐時，讓人想起「冰雪奇緣」裡追尋自我的艾莎公主。

製作人Oliver Honer 1996年創辦「歌舞冰上」前，是世界排名第八的瑞士滑冰奧運選手，沒人比他更了解冰雪的魔力。奧利佛眼光精準，每年從各項國際滑冰比賽中找到具明星魅力的選手，配上當紅的國際歌手和音樂家、樂團，以及令人目眩神迷的特技和舞蹈，打造「冰上歌舞」為結合運動和藝術、滑冰和演唱會、全世界獨一無二的表演藝術。

「歌舞冰上」每次演出的故事和陣容都不同。以今年的瑞士場為例，由瑞士知名喜劇演員Marco Rima擔任主持人，他穿著冰鞋上場，帶領觀眾從百年後的「冰河世紀」回看這個時代，從中帶出各領域明星的表演、穿插幽默笑話與歷史知識，夢幻而詩意。台北場則將邀來以「當男人愛上女人」走紅的國際巨星麥可．波頓擔任主唱，滑冰明星則有阿麗娜、塔提亞娜和馬克西姆、哈維爾．費南德茲等，並邀來加拿大幻光馬戲團共同演出。

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