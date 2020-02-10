才開幕就滿到3月！王品「和牛涮」2人打8折、4人享7折

王品集團旗下第一個和牛吃到飽餐廳「和牛涮」，已經於2月8日開始試營運，預計3月正式開幕。為慶祝開幕，現更推出「2人同行8折、4人同行7折」的優惠方案。業者也於臉書公告，目前2月預約已額滿，將會視取消狀況再開放現場民眾用餐。

「和牛涮」標榜擁有70餘種食材，還有涮和牛、炙燒和牛壽司、極上和牛黑咖哩等三種和牛吃法。吃到飽的套餐，共區分為4種價位，包括特賞安心豚套餐、只要安格斯套餐等2種入門組合，每人各為378、468元起。「極上和牛套餐」，則有美國極上和牛雪花、安格斯雪花牛等多種肉品，加贈炙燒和牛壽司一貫，每人638元起。「頂級和牛套餐」，升級美國極上和牛霜降等多款肉品，並有炙燒和牛壽司吃到飽，每人718元起。

和牛涮開放試營運後，就於臉書公告，目前2月份網路與電話訂位已額滿，2月份周一至周四時段，將依訂位取消狀況開放部份現場貴賓，假日時段則僅接受預約。