腳底有魚在游！釜山「水上主題列車」化身海底世界

旅客造訪釜山、搭乘電車時，也能進入城市海底世界！釜山都市鐵路2號列車，近期改裝成為「水上主題列車」，乘客可以看見眾多海洋生物在車廂內悠然游泳的姿態，讓乘車時光更為有趣。

釜山是韓國代表性的海港城市。釜山都市鐵道2號線運行於釜山海雲台區萇山站至慶尚南道梁山市梁山站之間，全長45.2公里，中途停靠有海雲台、BEXCI、Centum City等知名觀光景點。本次推出的「水上主題列車」，是由SEA LIFE 釜山水族館與釜山交通公社攜手打造，位於釜山都市鐵路2號線的3號車廂。

車廂以具有海洋氛圍的藍色系打造而成，車廂牆壁與地板上，都可以見到多種海洋生物游泳的姿態，讓民眾可以盡情拍照打卡。該列車目前已經上路，預計將運行至2021年1月19日。韓國觀光公社官網也指出，車廂內也預計為民眾提供SEA LIFE 釜山水族館的優惠券。