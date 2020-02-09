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突襲般的甜蜜氣息！迪奧特拉法加香氛有一段美麗的故事

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
迪奧特拉法加香氛Trafalgar，40ml／3,250元、125ml／7,250元。圖／迪奧提供

精品香水，一直以來承襲著品牌的經典，再注入新靈魂，賦予著新時代來臨，為品牌創造更多有別於以往的全新記憶。Dior迪奧去年在台灣開設首間迪奧香氛世家快閃店，2月再度上市全新的「特拉法加香氛Trafalgar」，紅色的香氛背後，是一段代表品牌經典的回憶。

多數人認識的特拉法加，來自於1805年，英法戰爭時，英國海軍上將以聲東擊西的戰術，以寡擊眾奪下勝利，也讓特拉法加攻擊，被用來形容預料之外的驚喜。

迪奧創辦人迪奧先生，很喜歡「出其不意」的驚喜，曾在1956年出版的「Dior by Dior」書中提到：時裝秀開場1小時半左右，就會安排一位模特兒，身穿全系列紅色禮服時裝，瞬間點亮大家的眼睛，給予深刻的衝擊印象，當時就被稱為「特拉法加」。

迪奧首席調香師François Demachy就從這段「特拉法加」的品牌歷史中，找到一襲1955年推出的紅色高級訂製服，耀眼的紅色，充滿迪奧經典元素的禮服，奠定迪奧的紅色印象與完美禮服的地位。

特拉法加香氛Trafalgar就是將傳奇紅色，化為香氛，調製品牌的靈魂，展現自我最大的魅力。

前調以夏日的草莓、覆盆莓、柑橘香氣，體現著「紅色」代表著生命力及活力，開啟活躍的一天，勾勒出美麗陽光與明媚心情。中調呼應著前調的珍貴黑加侖及莓果，巧妙的點綴著，形成鮮明對比感，更有平衡美學。尾調是紫羅蘭葉原精、廣藿香、白麝香，輔以木質調性的層次感，將高潮迭起的衝擊，給予不同的迴盪與層次，更帶出自我個性的張力，給予大家甜蜜的衝擊感，加深對於品牌的深刻度。

香氛世家系列中特拉法加香氛，更帶來了強烈的衝擊與記憶，讓香氛靈魂，更伴隨著品牌昇華與充滿驚喜。

迪奧特拉法加香氛Trafalgar，40ml／3,250元、125ml／7,250元。圖／迪奧提供
迪奧特拉法加香氛，以明亮微甜的「莓果香調」，交融「黑加侖原精」與木質氣息，展現活力鮮明香氛層次。圖／Dior提供
迪奧香氛世家全新特拉法加香氛系列，由首席調香師François Demachy，將迪奧傳奇的紅色，化為香氛。圖／Dior提供
迪奧特拉法加香氛系列，如同伸展台上的模特兒雙臂與雙腿優雅交疊，煥發令人驚豔的美。圖／Dior提供

品牌 Dior
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