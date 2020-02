世界冠軍咖啡師王策2號店 落腳新竹百年辛志平校長故居

曾拿下2017年世界盃咖啡沖煮大賽冠軍的型男咖啡師王策,日前在社群網站上公布,其個人同名咖啡店繼台北首店後,即將落腳新竹,地點就選在百年古蹟「辛志平校長故居」,近日準備試營運,消息一出,讓不少咖啡迷相當期待,直呼必須朝聖一番。

出身咖啡產業世家的王策,由於長相帥氣、口條佳,在世界盃咖啡沖煮大賽一舉登頂後,品牌代言及講座、教學等活動邀約不斷,2018年時,在台北微風廣場附近開出個人首間咖啡店「VWI by CHADWANG」後,終於有屬於自己的空間用好咖啡與客人產生連結。

而就在睽違2年後,「VWI by CHADWANG」的第2號店正式進軍新竹,店址就位於新竹市東區的辛志平校長故居內,這座約莫建於1922年的近百年日式木造老屋,一直是新竹中學的校長宿舍,其中尤以戰後首任竹中校長辛志平曾住過這裡而廣為人知。

而有別於台北首店的北歐簡約設計風格,新竹店則是有著濃濃日本風情,昔日歷史古蹟與時下精品咖啡的巧妙古今融合,讓人不禁聯想到這幾年,許多人氣咖啡品牌在日本東京、京都開出的全新店型。