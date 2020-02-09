聽新聞
test
0:00 / 0:00
世界冠軍咖啡師王策2號店 落腳新竹百年辛志平校長故居
曾拿下2017年世界盃咖啡沖煮大賽冠軍的型男咖啡師王策，日前在社群網站上公布，其個人同名咖啡店繼台北首店後，即將落腳新竹，地點就選在百年古蹟「辛志平校長故居」，近日準備試營運，消息一出，讓不少咖啡迷相當期待，直呼必須朝聖一番。
出身咖啡產業世家的王策，由於長相帥氣、口條佳，在世界盃咖啡沖煮大賽一舉登頂後，品牌代言及講座、教學等活動邀約不斷，2018年時，在台北微風廣場附近開出個人首間咖啡店「VWI by CHADWANG」後，終於有屬於自己的空間用好咖啡與客人產生連結。
而就在睽違2年後，「VWI by CHADWANG」的第2號店正式進軍新竹，店址就位於新竹市東區的辛志平校長故居內，這座約莫建於1922年的近百年日式木造老屋，一直是新竹中學的校長宿舍，其中尤以戰後首任竹中校長辛志平曾住過這裡而廣為人知。
而有別於台北首店的北歐簡約設計風格，新竹店則是有著濃濃日本風情，昔日歷史古蹟與時下精品咖啡的巧妙古今融合，讓人不禁聯想到這幾年，許多人氣咖啡品牌在日本東京、京都開出的全新店型。
新竹店除有手沖黑咖啡與義式咖啡、特調飲品以外，在台北復興本店所能購買到的商品，這裡也都有販售。新店將於2月11日開始試營運，營業時間從10點半到下午4點，每周一公休。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言