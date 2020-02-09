世界冠軍咖啡師王策2號店 落腳新竹百年辛志平校長故居

曾拿下2017年世界盃咖啡沖煮大賽冠軍的型男咖啡師王策，日前在社群網站上公布，其個人同名咖啡店繼台北首店後，即將落腳新竹，地點就選在百年古蹟「辛志平校長故居」，近日準備試營運，消息一出，讓不少咖啡迷相當期待，直呼必須朝聖一番。

出身咖啡產業世家的王策，由於長相帥氣、口條佳，在世界盃咖啡沖煮大賽一舉登頂後，品牌代言及講座、教學等活動邀約不斷，2018年時，在台北微風廣場附近開出個人首間咖啡店「VWI by CHADWANG」後，終於有屬於自己的空間用好咖啡與客人產生連結。

而就在睽違2年後，「VWI by CHADWANG」的第2號店正式進軍新竹，店址就位於新竹市東區的辛志平校長故居內，這座約莫建於1922年的近百年日式木造老屋，一直是新竹中學的校長宿舍，其中尤以戰後首任竹中校長辛志平曾住過這裡而廣為人知。

而有別於台北首店的北歐簡約設計風格，新竹店則是有著濃濃日本風情，昔日歷史古蹟與時下精品咖啡的巧妙古今融合，讓人不禁聯想到這幾年，許多人氣咖啡品牌在日本東京、京都開出的全新店型。