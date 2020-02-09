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旅客行動電源冒煙 德威航空今降落松機驚魂
德威航空TW667航班今上午11時10分從韓國金浦機場起飛到松山機場，降落前疑似發生火警引發驚慌。運安會證實下午2時收到通知後隨即派員前往調查，確定是一名旅客的行動電源疑似使用不當才導致冒煙，機組員當下立即降溫滅火，飛機、座位甚至毛毯都沒有損傷，初步認定此事件非屬飛航事故。
德威航空TW667經檢查後，已在今天下午3時30分從松山機場起飛返回韓國金浦機場，延遲約1.5小時。
運安會執行長官文霖表示，今天下午2時左右收到通報，隨即派兩名人員前往實地查看，並訪談飛行員了解事件狀況。飛機在離地高度2000英尺時、準備放下起落架時，座位31F下方出現冒煙現象，沒有起火。
官文霖說，發現冒煙後，客艙機組員立即按照程序降溫滅火，將冒煙的行動電源放在水桶裡，現場的毛毯、座位、飛機本身都沒有損傷 ，並認定不屬於飛航事故。
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