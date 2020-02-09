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紐約時裝周／Longchamp折疊包 變身巨大手拿包

聯合報 / 記者吳曉涵／東京即時報導
寬版吊帶化身短背心或連身洋裝，直身的A字線條更顯優雅。圖／Longchamp提供

時尚品牌Longchamp在紐約時裝周發表2020秋冬系列，以七○年代的時空背景為靈感，並向當時經典的女性代表凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、羅美雪妮黛（Romy Schneider）、史黛芬奧德蘭（Stéphane Audran）致敬，將她們的獨特個人魅力與風格注入秋冬新裝中。包括超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、Coco Rocha等人都現身看秀。

此系列可以見到不少七○年代流行的垂墜束口長袖、圖騰元素、飄逸雪紡，皮革與刷毛的拼接也增添分量感與溫暖。藝術家約瑟夫亞伯斯（Josef Albers）、約翰張伯倫（John Chamberlain）的暈染漸層方塊與飽和色雕塑品也都被創意總監Sophie Delafontaine拆解、重組呈現，變成鮮明的印記。寬版吊帶化身短背心或連身洋裝，直身的A字線條更顯優雅。

Longchamp標誌性的Le Pliage包款不是以巨型樣貌呈現，就是被縮到極小，誇張的鮮明對比展現配件的趣味度，亮面漆皮的材質也更具備摩登前衛之感，當成手拿包使用效果非常帥氣。靴子上裝飾的鈴鐺，為細節增添俏皮韻味。Roseau包款也推出印有品牌LOGO的款式，放大的外型更充滿年輕活力。

藝術家約瑟夫亞伯斯的作品也被運用為服裝圖騰。圖／Longchamp提供
坎達爾珍娜出席Longchamp 2020秋冬時裝秀。圖／Longchamp提供
（左起）Bailee Madison、Lila Moss、Coco Rocha、Longchamp全球執行長Jean Cassegrain、品牌大使坎達爾珍娜、Ashley Benson。圖／Longchamp提供
巨型Le Pliage包款以亮面漆皮材質呈現，更具備摩登前衛之感。圖／Longchamp提供
也有迷你型Le Pliage包款。圖／Longchamp提供

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