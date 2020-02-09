紐約時裝周／Longchamp折疊包 變身巨大手拿包

時尚品牌Longchamp在紐約時裝周發表2020秋冬系列，以七○年代的時空背景為靈感，並向當時經典的女性代表凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、羅美雪妮黛（Romy Schneider）、史黛芬奧德蘭（Stéphane Audran）致敬，將她們的獨特個人魅力與風格注入秋冬新裝中。包括超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、Coco Rocha等人都現身看秀。

此系列可以見到不少七○年代流行的垂墜束口長袖、圖騰元素、飄逸雪紡，皮革與刷毛的拼接也增添分量感與溫暖。藝術家約瑟夫亞伯斯（Josef Albers）、約翰張伯倫（John Chamberlain）的暈染漸層方塊與飽和色雕塑品也都被創意總監Sophie Delafontaine拆解、重組呈現，變成鮮明的印記。寬版吊帶化身短背心或連身洋裝，直身的A字線條更顯優雅。